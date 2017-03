Amplían 6 meses medidas cautelares contra ex secretario de Duarte

VERACRUZ(SUN)

Un juez amplió seis meses más la prisión preventiva del ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, acusado de los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.



Durante la audiencia que se llevó a cabo en las Sala de Juicios Orales anexa al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo, la Fiscalía General del estado (FGE) solicitó que la ampliación fuera de un año más de prisión como medida cautelar contra el ex funcionario del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.



Sin embargo, la jueza determinó que el plazo era excesivo y determinó sólo a seis meses más, por lo que el plazo se contará a partir del 11 de marzo pasado y concluye en septiembre próximo.



La medida sea da de manera separada al proceso penal que se lleva en su contra por los delitos de por enriquecimiento ilícito y por el cual permanecerá un año en el Cereso de Pacho Viejo.



A la audiencia también debían presentarse Roberto Esquivel y Alejandro Contreras, imputados por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad y a quienes se señala como socios, pero no se presentaron.



Al no presentarse, la jueza de control Estrella Iglesias autorizó que se realice una diligencia para que un doctor perito certifique las condiciones de salud de ambos ex colaboradores de Arturo Bermúdez.