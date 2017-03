Quadri no descarta ir por la Presidencia en 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex candidato presidencial de Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, anunció que no se descarta para contender por segunda ocasión por la Presidencia de la República en 2018.



“Si me invitan, yo evaluaré las posibilidades y condiciones. Nunca me he descartado para nada, ni para esta ni para ninguna otra oportunidad. Mientras yo pueda serle útil a mi país, a la democracia lo voy a hacer”, expresó.



En conferencia de prensa y tras presentar su libro "México un Estado sin Tierra", en la Cámara de Diputados, Quadri de la Torre asentó que de contender una vez más por la Presidencia, lo hará como ciudadano, toda vez que Nueva Alianza es un partido que tiene abiertas las puertas a la ciudadanía, “y si me invita y yo tengo la posibilidad por mis actividades personales de hacerlo, con mucho gusto lo haría”.



Acompañado por el coordinador de la bancada, Luis Alfredo Valles, agregó que nunca se ha descartado para nada, ni para ser candidato ni para ninguna otra oportunidad, pues argumentó que mientras pueda aportar algo al País y pueda serle útil a la democracia mexicana “lo voy a hacer”.



Mientras que el presidente nacional del Panal, Luis Castro, indicó que todavía no han analizado si irán solos o en alianza para 2018.



“Para participar en los comicios de 2018 debemos empujar nuestra plataforma y vencer al populismo. Si vamos con candidatura propia o no, todavía no tenemos los elementos suficientes para tomar la decisión, pero es una pregunta incómoda ante Gabriel Quadri, quien fue nuestro candidato en 2012”, asentó.