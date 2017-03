Diabetes, el más mortífero en México: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En México, el padecimiento que registró más muertes fue la diabetes mellitus, según el Inegi, durante 2015: En total, 98 mil 521 personas murieron por este mal, lo que provocó que el gobierno federal emitiera por primera vez una declaratoria de emergencia epidemiológica para una enfermedad no infecciosa.



Los tumores malignos cobraron la vida de 85 mil 201 mexicanos. El cáncer se considera una afección crónicodegenerativa con una mayor prevalencia entre los adultos, en comparación con los niños y jóvenes.



El infarto agudo al miocardio cobró 79 mil 741 vidas. Según la Secretaría de Salud, más de 50% de los afectados fallecen antes de llegar al hospital.



En la lista siguen los males del hígado: En 2015 se reportaron 23 mil 855 muertes; la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres.



La quinta causa de muerte se deriva de las enfermedades pulmonares obstructivas, o EPOC, que se caracterizan por un bloqueo del flujo de aire que altera la respiración normal y no es curable. En 2015 provocaron la muerte de 21 mil 57 personas. Este mal es prevenible, evitando la exposición al humo del tabaco, del de leña y la contaminación del aire.



La neumonía, que es una enfermedad respiratoria causada por agentes infecciosos, se puede adquirir en cualquier lugar. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó 18 mil 813 decesos. Los más vulnerables son niños menores de cinco años y adultos mayores de 65.



Por insuficiencia renal, 13 mil 300 personas fallecieron. Este padecimiento corresponde a la pérdida de las funciones de los riñones y es la consecuencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes mellitus e hipertensión arterial.



La octava causa de muerte se relaciona con el consumo de alcohol: en 2015 hubo 11 mil 863 decesos por enfermedad alcohólica del hígado.



Las afecciones cerebrovasculares causaron la muerte de 8 mil 976 personas en el país. El flujo sanguíneo en el cerebro de estos pacientes disminuye y por consecuencia afecta de manera transitoria o permanente la función del cerebro.



Está la enfermedad cardiaca hipertensiva, que registró 8 mil 911 defunciones. Algunos factores de riesgo, además de la edad, son el sobrepeso y la obesidad.



Los 10 primeros padecimientos por los que mueren los mexicanos



- Diabetes: 98,521 (17%).



- Infarto agudo al miocardio: 79,741 (14%).



- Tumores malignos: 79,514 (14%).



- Enfermedades del hígado: 23,855 (4%).



- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 21,057 (4%).



- Neumonía: 18,813 (3%).



- Insuficiencia renal: 13,300 (2%).



- Enfermedad alcohólica del hígado: 11,863 (2%).



- Enfermedades cerebrovasculares 8,976 (2%).



- Enfermedad cardiaca hipertensiva 8,911 (2%).