Damián Zepeda pide licencia como presidente del PAN para ir al Senado

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, solicitó licencia a la Comisión Permanente para buscar un lugar en el Senado, vía representación proporcional (plurinominal).



La solicitud fue aceptada por la Comisión Permanente; en su lugar queda el secretario general, Marcelo Torres Cofiño.



A la sesión extraordinaria acudieron la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota; el ex gobernador Rafael Moreno Valle; la ex presidenta Cecilia Romero; el vicecoordinador de los diputados, Federico Döring; el ex gobernador Marco Adame; el coordinador de elecciones, Santiago Creel, y ex presidente Luis Felipe Bravo Mena.