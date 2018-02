"El Chapo" desea ir a juicio pronto, dice su abogado

NUEVA YORK, EU()

Joaquín "El Chapo" Guzmán está deseoso de que comience su juicio, pero en una carta presentada ayer se quejó de que sus condiciones carcelarias son tan duras que no se puede defender de manera justa en el juicio por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos.



El abogado defensor Eduardo Balarezo dijo a los reporteros que Guzmán quiere acabar con las conjeturas de que está dispuesto a declararse culpable y cooperar con autoridades estadounidenses.



Las declaraciones se presentaron en una audiencia en la que un juez federal estadounidense fijó el 5 de septiembre para la selección del jurado en su juicio.



Guzmán quiere ir a juicio, declaró Balarezo afuera de la corte federal en Brooklyn. "Él no está interesado en cooperar. No está interesado en hacer un trato", afirmó.



El abogado también repitió quejas sobre las condiciones en la cárcel de Manhattan donde Guzmán está recluido bajo régimen de aislamiento.



En México, Guzmán escapó dos veces de la cárcel, la segunda vez a través de un túnel de 1.6 kilómetros de largo excavado hasta la ducha en su celda.