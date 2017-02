AMLO acusa a Calderón de tortura, exterminio y masacres

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se aplicó una política de tortura, exterminio y masacres en el País, la cual sigue en la actual administración.De gira por Atizapán, Estado de México, el tabasqueño detalló que tan sólo en los últimos cinco años de la administración de Calderón se registraron 68 masacres y aumentó la tortura en mil por ciento.“Desde que impusieron a Calderón en la Presidencia, se aplicó la política de exterminar, de masacres. Con Calderón en cinco años, está documentado, se registraron 68 masacres, más de una masacre por mes. Con Calderón aumento la tortura en mil por ciento y con Peña Nieto sigue en lo mismo”, aseveró.Son tan hipócritas, dijo, que simulan que van a resolver el problema de la inseguridad utilizando la vía de las armas, enfrentando la violencia con la violencia.“Se ponen muy lindos diciendo que esa es su función, son muy inhumanos, para decir lo menos”, expresó.López Obrador reiteró que si Morena gana las elecciones presidenciales cambiará la política de seguridad, por la paz y tranquilidad a través de empleo y educación.“Con empleo, educación, vamos a serenar al País. No se va a necesitar la violencia, no va a haber masacres, no va a haber torturas, esa es nuestra propuesta”, aseveró.Expresó que los grandes delincuentes, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, son “niños de pecho” comparados con los políticos corruptos que se roban 500 mil millones de pesos al año.“Hace unos años en la lista de Forbes de los más ricos puso entre los hombres más ricos de México a 'El Chapo', pero yo digo que no, no es cierto. 'El Chapo' no juega en ligas mayores, ni siquiera en la triple A, no les llega a los multimillonarios mexicanos. Los más bandidos son los políticos corruptos”, afirmó.