¿Cuánto es lo mínimo para mantener a una familia mexicana?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para cubrir las necesidades básicas en México, una familia promedio (cuatro miembros) que vive en una zona urbana debe contar por lo menos con un ingreso mensual de 11 mil 146 pesos, es decir, 4.62 salarios mínimos.



Con esos recursos se puede comprar la canasta alimentaria y no alimentaria y la línea de bienestar mínimo que elabora el Coneval.



Ayer, se dio a conocer que 24.4 millones de personas ganaron menos de 5 mil pesos al mes al cierre del año pasado.



Esta cifra revela que muchos de los trabajadores del País no ganan lo suficiente para cubrir los mínimos indispensables que reconoce el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).



De acuerdo con la institución, el costo de la canasta alimentaria (línea de bienestar mínimo) tiene un costo de mil 371.66 pesos.



En la dieta de esa canasta se incluyen alimentos como la carne de cerdo, carnes procesadas, pollo, pescados frescos, leche, quesos, derivados de la leche, huevos, aceites, tubérculos crudos o frescos, verduras y legumbres frescas, leguminosas, frutas frescas, azúcares y mieles, alimentos preparados para consumir en casa y bebidas no alcohólicas.



El Coneval calcula que la canasta básica no alimentaria tiene un costo de mil 414.79 pesos.



Aquí se incluyen los gastos por transporte público, limpieza y cuidados de la casa, cuidados personales, educación, cultura, recreación, comunicaciones y servicios para vehículos, vivienda y servicios de conservación, prendas de vestir, calzado y accesorios, cristalería, blancos y utensilios domésticos, cuidados de la salud, enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda y artículos de esparcimiento, especialmente.



En conjunto, ambas canastas arrojan un costo de 2 mil 786.45 pesos por persona. Si consideramos que un hogar está compuesto por cuatro integrantes (cifras del Inegi), el valor del bienestar mínimo de ese hogar debe ser de 11 mil 140 pesos mensuales.



Las familias que se encuentren por debajo de este nivel de ingreso se puede considerar que se encuentran en situación de pobreza. De acuerdo con los cálculos más recientes del Coneval, 46% de la población se encontraba en pobreza en 2014.