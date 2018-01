Revelan que empresa vendía teles regaladas por el gobierno; exigen renuncia de titular de SCT

(GH)

Raúl Gracia, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, pidió esta mañana la renuncia del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, tras revelarse que las televisiones compradas por el Gobierno para la transición digital son producto de reventa, según informó Reforma.



Gracia consideró que la información publicada este martes por el diario confirma que el reparto de televisiones fue un fraude y un desfalco.



La empresa Synnex de México vendía los televisores digitales para familias de escasos recursos que el gobierno federal repartió en 2015, para ello ocultaba la leyenda “Mover a México” y las ofertaba vía electrónica.



“Esto revela que en la SCT hay un sistema de corrupción permanente, que ha sido un gran error del Presidente mantener al Secretario, es absurdo, necesitamos que asuma la responsabilidad, Secretario”, dijo.



“En lo político, debería renunciar, y en lo legal tiene que hacerse una investigación que puede llegar a lo penal”.



El senador del PAN demandó la intervención inmediata de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se realice una indagatoria al respecto.



“Amerita una auditoría de los órganos de control interno del Gobierno federal, pero también de la propia Auditoría Superior sobre la compra de las televisiones, los costos, la entrega y también lo que no se entregó porque esa puede ser la razón por las que se están revendiendo de manera ilegal en el mercado”, señaló.



Gracia sostuvo que la gestión de Ruiz Esparza se ha caracterizado por las irregularidades, daño patrimonial causado a los mexicanos y hasta pérdidas humanas como en el caso del socavón.



“Es una red de complicidades y corrupción, no es un caso aislado. Al final del día, las personas están comprando algo robado, hay que estar atentos para no promover este negocio indebido”, agregó.