Ofrece AMLO cambio en estrategia de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES), Andrés Manuel López Obrador, advirtió que de llegar a la Presidencia de la República cambiará la estrategia de combate a la seguridad.Se atenderán las causas, dijo, con empleo, con atención: ‘Becarios sí, sicarios no’.Se refirió a la Ley de Seguridad Interior, la cual fue aprobada por el Senado de la República esta mañana.Aseveró que de acuerdo con la Constitución Política de México, el Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pero ello –advirtió- cambiará pronto, porque el Ejecutivo Federal no dará más órdenes a este sector.“El próximo Presidente de México no va a dar ninguna orden para que el Ejército ni la Marina, ni ninguna fuerza militar o policiaca, reprima al pueblo, por eso, estén tranquilos”, señaló.En la explanada de la delegación Tlalpan y acompañada por la ex delegada del lugar y hoy precandidata a la jefatura de la Ciudad de México, Claudia Sheinmbaum, López Obrador aseguró que hay quienes ya están pensando en utilizar a las Fuerzas Armadas para cometer fraude electoral.Pero ello, afirmó, no va a ocurrir porque los soldados, las tropas, simpatizan con el movimiento que encabeza hoy la coalición Juntos Haremos Historia.En el lugar aprovechó para defender su alianza con el Partido Encuentro Social (PES), la cual ha sido cuestionada.“Decirles a todos los mexicanos”, expresó, “que nunca hemos hecho un acuerdo político a cambio de nuestros principios y de nuestros ideales. Nunca hemos comprometido principios e ideales”, exclamó.Aclaró que no es antireligioso y que su movimiento tiene millones de seguidores católicos, evangélicos y libres pensadores.“En este movimiento somos respetuosos de las creencias religiosas”, subrayó.Se dijo seguidor y defensor de un liberal: Ignacio Ramírez, el Nigromante.“Él decía: Soy liberal pero me hinco donde se hinca el pueblo y respeto la religión del pueblo”.También se dirigió a la comunidad lésbico-gay.Manifestó su respeto a la diversidad y advirtió que nunca ha afectado las libertades.“Vamos a seguir con esta postura, que nadie tenga duda ni desconfianza, que quede claro para todos y en especial para la comunidad gay: No somos oportunistas, no luchamos sólo por los votos, luchamos por principios, ideales, no tienen nada que temer, vamos a respetar la diversidad sexual”, puntualizó.