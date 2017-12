Ejército seguirá cumpliendo función policial: Senado

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El Senado de México aprobó el viernes la Ley de Seguridad Interior, la cual dará a los militares una justificación legal para actuar como policías, a pesar de las objeciones de los grupos de derechos humanos.



Dicha ley permite que los militares intervengan cuando el presidente determine que existe una amenaza para la seguridad nacional. En teoría, las intervenciones militares se limitarían a un año, aunque se las puede extender por tiempo indeterminado.



Los grupos defensores de los derechos humanos, en México y el exterior, criticaron la ley que permite la renovación sin límite de las intervenciones y exime a los gobiernos locales de tener que reclutar y entrenar agentes de la ley competentes y honrados.



Un grupo de expertos de la ONU escribió en una carta abierta el jueves que la ley define la seguridad nacional de manera demasiado amplia y no protege adecuadamente los derechos humanos. Otros protestaron la presencia permanente de los militares en las calles.



“No quiero que mis hijos crezcan en un país militarizado”, dijo el actor Diego Luna durante una protesta frente al Senado.



El mando militar ha reconocido que sus efectivos no están entrenados para la tarea policial, pero los defensores de la medida dicen que permite a las tropas actuar por períodos renovables de un año en los estados donde la policía no está a la altura de su cometido.



El ejército mexicano cumple una función policial desde 2006, cuando se consideró que las fuerzas locales carecían de efectivos y armas o eran demasiado corruptas para combatir los cárteles de la droga y el presidente Felipe Calderón los sacó a la calle.



El proyecto aprobado el viernes permitiría a los soldados hacer legalmente lo que han hecho de facto durante al menos una década: Realizar allanamientos, manejar retenes en las rutas, perseguir y detener sospechosos.



El Senado introdujo algunas modificaciones para responder a la inquietud de que se pudiera usar el ejército para reprimir el disenso, al prohibir el empleo de efectivos militares para controlar las protestas políticas. Una versión anterior del proyecto solo vedaba la actuación de los militares en protestas “pacíficas”.



Los senadores también añadieron el requisito de que los estados elaboren sus propios planes para sanear fuerzas policiales corruptas o ineficientes.