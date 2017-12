Lo que debes saber sobre los cambios en el servicio de Uber

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Uber detalló que al pasado 13 de diciembre actualizó los términos y condiciones para sus usuarios en América Latina.



La empresa asegura que los únicos puntos que se actualizaron son:



- El domicilio de la entidad de Uber.



- Nuevos elementos de verificación de identidad que pueden exigirse a los usuarios. Por ejemplo, vinculación de sus cuentas de Facebook en los casos de pago en efectivo, para dar mayor certidumbre de la identidad de los usuarios y mejorar la seguridad de todos.



- Los términos de pago: Hacer más visibles las tarifas de limpieza y objetos perdidos para dar mayor transparencia conforme a la retroalimentación de usuarios y socios conductores.



- El resto de la información contenida en los términos y condiciones permanece como la versión de diciembre del 2016



Estos son sus cambios:



Se deslinda y no ofrece garantía



Con los nuevos cambios en los términos y condiciones de Uber en México, la empresa ahora se deslinda de cualquier responsabilidad de los servicios que brindan los vehículos en esta plataforma, por lo que los usuarios y socios tendrán que tomar precauciones, pues la transnacional sólo se encargará de administrar la aplicación.



"Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda que todo riesgo derivado de su uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquellos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida por la ley aplicable", señala a través de su página web.



Uber no es empresa de transporte



La compañía no presta servicios de transporte ni de logística, ni funciona como una empresa de transporte, señala que los servicios que se prestan en la App son de terceros contratistas independientes que no están empleados por Uber ni por ninguno de sus afiliados.



No se hará responsable por daños



No se hará responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes,incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, lesión personal o daño a la propiedad. Advierte, que de aceptar las condiciones, los usuarios tampoco podrán actuar legalmente contra la empresa.



"Usted acuerda mantener indemnes y responder frente a Uber y sus consejeros, directores, empleados y agentes por cualquier reclamación, demanda, pérdida, responsabilidad y gasto (incluidos los honorarios de abogados)", sentencia.



Cargos extras del servicio



En caso de olvidar algún objeto, la empresa de taxis cobrará entre 50 y 80 pesos, dependiendo la entidad donde se utilice el servicio.



Respecto a la limpieza, especificó cargos que van entre los 200 y mil 200 pesos.



Aquí puedes consultar los terminos y condiciones del servicio: https://www.uber.com/legal/terms/mx/