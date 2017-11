Juez rechaza feminicidio en grado de tentativa por agresión en NL

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Un juez de control resolvió vincular a proceso únicamente por violencia familiar y no por feminicidio en grado de tentativa, al joven de 23 años que roció a su madre con tolueno y luego le prendió fuego, provocándole quemaduras en diversas partes del cuerpo, que ponen en peligro la vida y tardan más de 15 días en sanar. La mujer, de 55 años de edad, permanece recuperándose en un hospital.



Este miércoles en la sala tres del Poder Judicial del Estado en Monterrey compareció Jorge Armando "N", quien había sido imputado por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar, en perjuicio de su madre Gregoria, de 55 años, a raíz de que sostuvieron una discusión por su adicción a las drogas.



La defensa del imputado no objetó la vinculación que solicitaba el Ministerio Público, pero el juez de control determinó que no se acreditaba el odio en razón de género hacia la progenitora de Jorge Armando "N".



La fiscalía argumentó que existía una denuncia previa de la madre hacia su agresor, debido a que con un cuchillo había lesionado en el brazo a su padre y esto provocaría odio hacia la mujer. Por lo cual el MP solicitó al juez que resolviera con perspectiva de género en base a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), y según los considerandos contenidos en las fracciones III, IV y V del artículo 331 bis 2 del Código Penal de Nuevo León.



El juez concedió la prisión preventiva en el penal del Topo Chico como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.