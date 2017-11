CDMX: Carnicero evita robo de un millón de pesos con camioneta blindada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sujetos a bordo de motocicletas intentaron robarle un millon de pesos al empleado de una comercializadora de carne, pero no lo consiguieron porque el empleado conducía una camioneta blindada y las balas no lograron que el conductor se detuviera.



Sin alcanzar su objetivo, los asaltantes escaparon.



El ataque ocurrió sobre la calle 5 y Puebla, en la colonia Agrícola Pantitlán, delegación Iztacalco.



De acuerdo con los reportes de la policía capitalina, Carlos “N”, de 27 años, empleado de una comercializadora de carne, fue enviado por su patrón a realizar un depósito bancario —por un millón de pesos— a una sucursal Santander localizada en calzada Ignacio Zaragoza y Javier Rojo Gómez.



Para reducir riesgos le prestó su camioneta Jeep Grand Cherokee blindada.



Al circular por la calle 7 y avenida Puebla se dio cuenta que lo comenzaron a seguir dos motos de pista y un taxi cromática rosa con blanco.



Según la víctima, le intentaron cerrar el paso, pero él aceleró para impedirlo.



Ante esto, el tripulante de una de las motos comenzó a disparar.



Los tiros dieron en la ventanilla del conductor, pero no lograron penetrar el blindaje.



El empleado aceleró y los asaltantes se desviaron para huir.



El trabajador avanzó hasta la calle 5 y avenida Xochimilco, donde pidió ayuda.



Ahí fue auxiliado por policías.