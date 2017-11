Reportan 4 desvíos en último año de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En las últimas 72 horas, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ha presentado cuatro denuncias penales por irregularidades en el manejo de los recursos públicos del 2016, el último año de gestión del priista Javier Duarte de Ochoa.



Se trata de querellas por desvíos de recursos públicos detectados en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa).



Las primeras dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron por el presunto daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública 2016 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).



En el caso de la Sefiplan, el Orfis realizó observaciones a la cuenta pública consolidada (Observación FP-014/2016/019 ) y se detectó un probable daño patrimonial por 2 mil 257 millones 930 mil pesos.



Y es que se detectó que de los ingresos federales registrados en la cuenta 421282010003 correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se identificaron retiros por la cantidad antes señalados, y que no fueron reintegrados a dicha cuenta.



Por cuanto hace a la denuncia contra quién resulte responsable del daño en la cuenta pública de la SSP en 2016, el órgano auditor determinó un probable daño patrimonial del orden de los 76 millones 239 mil 111 pesos.



Ello con base en la observación FP-016/2016/016 DAÑ, incluida en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 y derivado de la compulsa realizada con la Sefiplan acerca de las cuentas por liquidar pagadas en el ejercicio 2016.



Además de la revisión efectuada a prestadores de servicios y contratistas que tuvieron operaciones con la Secretaría de Seguridad Pública, y que aparecen en los listados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como proveedores prestadores de servicios no localizados.



Otras dos querellas contra quién resulte responsable fueron por el presunto daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública 2016 en del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa).



El Orfis determinó que en la Cuenta Pública de 2016 del Régimen Estatal de Protección Social en Salud hubo un daño patrimonial de 272 millones 425 mil 572 pesos, debido a que en la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2016, se identificaron traspasos de recursos entre cuentas correspondientes a ejercicios anteriores.



Además, traspasos de recursos de diferentes programas y que los recursos asignados para cada programa no se aplicaron a los fines específicos conforme a los Acuerdos de Coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.



El Orfis detalló que no encontró evidencia documental del reintegro de los recursos transferidos, más los rendimientos generados, por los montos transferidos.



En cuanto a la Sedarpa, se trata de un probable daño patrimonial de 42 millones 129 mil 821 pesos, por falta de evidencia documental en la entrega de los recursos a los beneficiarios finales.



Los recursos son de los programas de Apoyo para el Fortalecimiento del Control de la Movilización Animal en el Estado, el programa de Fomento a las Actividades Productivas del Sector Primario; a la Fertilización de Cultivos Básicos; al Fortalecimiento de Granos Básicos y Oleaginosas; apoyo con Fertilizantes para maíz, sorgo y frijol; a la Fertilización de Cultivos Básicos, y apoyo con Equipamiento Agropecuario en Fomento a la Transferencia de Tecnología.