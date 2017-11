Matan a ex regidor y a su escolta en Zihuatanejo

ZIHUATANEJO(GH)

El ex regidor perredista de la alcaldía de José Azueta, Miguel Solorio Figueroa, y su escolta fueron baleados anoche, según informó Reforma Los cuerpos sin vida del ex edil y su guardaespaldas fueron hallados en una camioneta en una calle de la Colonia Lomas del Riscal, en Zihuatanejo, cabecera municipal de José Azueta, en la región de la Costa Chica.El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que alrededor de las 22:30 horas se recibió una llamada de emergencia en el C-4, en la cual se alertaba de detonaciones de arma de fuego en esa colonia.Efectivos del Ejército y de la Policía Estatal llegaron al lugar y encontraron una camioneta color gris con placas HF 04816.Dentro del vehículo estaban los cuerpos ensangrentados del ex regidor y su escolta.Solorio Figueroa, empresario originario de la comunidad de Zihuaquio, fue regidor del Ayuntamiento de José Azueta en el periodo 2012-2015, cuando era Alcalde Alejandro Bravo Abarca.En la actualidad, Bravo Abarca es Jefe de la Oficina del Gobernador Héctor Astudillo Flores.