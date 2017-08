Impugna Presidencia acuerdo de "cancha pareja" del INE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó los lineamientos del INE para garantizar la equidad en la contienda electoral de 2018.



Así lo dio a conocer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, al exhibir que también fueron impugnados por legisladores federales y locales; las consejerías jurídicas de 2 entidades federativas; presidentes municipales y medios de comunicación, entre otros.



Durante su participación en el foro Integridad Electoral en América Latina, Lorenzo Córdova defendió que el Instituto Nacional Electoral mantendrá su posición de poner reglas para los procesos electorales.



"Este acuerdo no ha gustado y está abierta venturosamente la puerta de la impugnación.



"El día de hoy terminará la posibilidad de que se impugne el acuerdo de cancha pareja y las últimas cifras es que ha habido 105 impugnaciones provenientes de los más diversos actores: desde legisladores federales y locales, hasta presidentes municipales, partidos políticos, medios de comunicación e incluso las consejerías jurídicas de 2 Estados y la consejería jurídica de la Presidencia de la República", reveló.



El acuerdo de cancha pareja prohíbe que todo aspirante a contender por un cargo de elección popular tendrá prohibido a partir de septiembre próximo -que inicia el proceso electoral- comprar publicidad en medios de comunicación, redes sociales y vía pública. Cualquier propaganda pagada está prohibida.



"¿Esto no gusta? No, no gusta. ¿Afectamos intereses? Claro que afectamos intereses, las autoridades electorales inevitablemente afectan intereses", señaló.



Pese a ello, Córdova Vianello advirtió que el INE seguirá su trabajo para reglamentar las elecciones de 2018 y en el tema de fiscalización -expuso- se ha decidido que no habrá tarjetas de reparto para el próximo año y los programas sociales se reglamentará su uso para evitar que se utilicen en el proceso electoral.