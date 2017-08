Morena denuncia a Lozoya ante PGR por presuntos sobornos de Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por actos de corrupción en el caso Odebrecht.



Al presentar la denuncia, la diputada y coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, dijo que el procurador General de la República, Raúl Cervantes, tendrá que separarse del cargo por conflicto de intereses ya que durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue el coordinador jurídico.



"Presentamos la denuncia penal contra Emilio Lozoya y los que resulten responsables; pedimos que se realicen todas las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación", sostuvo la diputada.



Rocío Nahle urgió a la PGR ejercer la acción penal contra todos los que resulten responsables ya que el caso "Odebrecht muy complejo".



Antes de ingresar al edifico de la PGR, la diputada enfatizó que el ex director de Pemex utilizó a la empresa para enriquecerse de manera ilícita.



"Hay conflicto de intereses con el procurador Raúl Cervantes, yo creo que se tiene que retirar de su cargo; seguramente hay más personajes involucrados", indicó.



Anunció que en la Cámara de Diputados presentan un juicio político contra el ex director de Pemex y acudirán a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para presentar una denuncia administrativa.