No podrán callar la voz de Javier Valdez: Familiares y amigos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La voz de Javier Valdez jamás podrá ser callada porque está en cada uno de sus familiares y en aquellos periodistas que siguen en el oficio de informar a la sociedad mexicana, a pesar de que sus vidas corran peligro, aseguraron familiares, colegas y amigos del periodista asesinado el pasado 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa.



En un homenaje realizado al conmemorarse dos meses de la muerte del periodista, la organización Reporteros Sin Fronteras señaló que Javier Valdez representa el coraje de reporteros que sobreviven a las amenazas, y que continúan trabajando todos los días a pesar del riesgo que esto conlleva.



"Queremos recordar a los familiares de estos periodistas que han resistido a la tristeza, al olvido, a los familiares que hoy esperan justicia y verdad. Queremos decirles que no están solos, porque la voz de Javier es una voz que nunca callarán porque está en cada uno de nosotros", indicaron.



El Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó que Valdez hizo esfuerzos extraordinarios por contarle a México y al mundo lo que significa el flagelo que ocasiona el narcotráfico, y con el tiempo se tendrá una mejor perspectiva de toda su obra periodística y literaria.



"Hizo esfuerzos extraordinarios para contarles la desgracia de México con el flagelo del narco. Hoy resulta difícil tener una perspectiva de su obra, el verdadero alcance y significado de su trabajo. En el tiempo se tendrá una mejor perspectiva de su trabajo para explicar a México y al mundo de este periodo oscuro de esta tragedia".



Griselada Triana, esposa de Javier Valdez, aseguró que es muy difícil no sentir coraje y frustración porque a dos meses del asesinato de su esposo no hay ningún indicio de justicia y de respuesta por parte de las autoridades por esclarecer su homicidio.



"Es muy difícil recordar la vida, obra, y trabajo de alguien a quien le fue arrebatada la vida de la manera más cruel, cobarde a pleno medio día, al puro estilo Sinaloa, así se matan en la calles de Culiacán, Sinaloa, y de muchos estados de la República mexicana. Es difícil no sentir coraje, frustración, porque a dos meses de haber sido asesinado no hay la más mínima señal de que haya respuestas por las razones que sean, cualquier familiar, merecemos respuestas porque es lo único que nos queda", dijo.



La viuda del reportero de "RíoDoce" aseguró que ella, su familia, así como la de los familiares de las de decenas de periodistas asesinados en el país tienen derecho a conocer las razones de porqué los mataron.



Aseguró que Javier no era ningún delincuente o una persona peligrosa, sino que su "única arma era su pluma, su computadora, sus herramientas de trabajo, el cual asumió con mucha pasión".



La esposa del periodista señaló que él siempre luchó contra las injusticias e hizo suya cada una de las historias que publicó en cada uno de los medios en que trabajó en su trayectoria.



Javier Valdez fue asesinado el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Cofundador del periódico "RíoDoce", Valdez se especializaba en temas de narcotráfico, violencia y escribió varias noveles como "Miss Narco" y "Levantones", en las que describió el mundo de la delincuencia en Sinaloa.