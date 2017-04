Detienen a Javier Duarte en Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

La Procuraduría General de la República ha informado mediante su cuenta de Twitter que ha detenido al ex gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala.El ex mandatario era buscado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición en el Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en ese país.La Procuraduría General de la República pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, por vía diplomática, se presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex gobernador de Veracruz al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco este 15 de abril de 2017.De conformidad con los tratados internacionales aplicables, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y se realizó el operativo para la captura de Javier Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil por conducto de su división de policía internacional, Interpol en Guatemala.En atención a la solicitud de detención provisional presentada por el Gobierno de México al de la República de Guatemala, el Juez Primero de Primera Instancia Penal de Guatemala libró en audiencia privada una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue ejecutada hace unos momentos.es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.El reclamado ex Gobernador de Veracruz deberá ser presentado en audiencia, ante la autoridad judicial guatemalteca competente, quien le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del gobierno de MéxicoConforme a las disposiciones aplicables por el tratado de extradición entre ambos países, el gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde hoy.Una vez presentada dicha solicitud formal de extradición, la Fiscalía General de la República de Guatemala, recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquél país.En el momento en el que el juez considere procedente la extradición del reclamado, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas. El gobierno de México agradece el apoyo de las autoridades guatemaltecas, de forma especial a la Fiscalía General de la República, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación.Duarte tomó posesión del cargo de gobernador de Veracruz el 1 de diciembre de 2010 y su mandato se vio interrumpido el 12 de octubre del 2016, cuando solicitó licencia “para enfrentar los cargos en su contra”.El 18 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo de un juez federal la orden de arresto en contra del mandatario, momento en el que ya se desconocía su paradero.La PGR dio a conocer las investigaciones contra Duarte de Ochoa el 21 de septiembre durante una conferencia en la que se informó que había solicitado la atracción de dos carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del estado de Veracruz por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.Estas indagatorias señalan la existencia de empresas fantasma a las que el mandatario destinó recursos económicos y que nunca proveyeron de servicios o artículos a los veracruzanos.El gabinete nacional de seguridad buscaba a Duarte de Ochoa, al igual que a otras siete personas relacionadas con los delitos que se le imputan y a quienes también se les giró una orden de aprehensión.Las hermanas Nadia Isabel y Elia Árzate Peralta son las únicas detenidas por este caso y permanecen bajo proceso penal.El 11 de noviembre, la Procuraduría ofreció una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcionara información veraz y útil para la localización y aprehensión del mandatario entonces prófugo.Dos días después, la PGR congeló sus cuentas bancarias.