El peso gana tras anuncio de la Fed; dólar cierra en $19.55

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de subir la tasa de interés, el dólar en ventanillas bancarias cerró este miércoles en 19.55 pesos, 40 centavos menos que ayer.



El peso se apreció a su mejor nivel desde el día posterior al triunfo electoral de Donald Trump en noviembre, impulsado también porque un asesor comercial estadounidense dijo que México, Canadá y su país tienen oportunidad de ser una potencia manufacturera regional.



El peso llegó a fortalecerse hasta las 19.195 por divisa estadounidense, su nivel más fuerte desde el 9 de noviembre.



La moneda mexicana se ha apreciado frente al dólar casi un 7.4% en lo que va del año.



De acuerdo con Banco Base, a pesar de la fuerte apreciación del peso, no se puede cantar victoria, ya que todavía no inicia la renegociación del TLCAN y la propuesta de un impuesto de ajuste fronterizo del Partido Republicano que se podría materializar.



Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) amplió sus ganancias este día a 0.81%. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador accionario, se ubicó en 47 mil 470.31 unidades, con un incremento de 382.34 enteros respecto al nivel previo.



El mercado bursátil mexicano siguió el desempeño de los índices estadounidenses, de los cuales el Dow Jones ganó 0.54 por ciento, el Nasdaq avanzó 0.74 por ciento y el Standard and Poor's 500 subió 0.84 por ciento.



Destacaron las ganancias de las emisoras de mayor ponderación en el IPC como América Móvil, que terminó con un incremento de 1.91 por ciento; Cemex con un aumento de 1.72 por ciento; Grupo México con 1.15 por ciento; Femsa subió 1.03 por ciento y Walmart que mostró una ganancia de 0.30 por ciento.