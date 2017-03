AMLO buscará llegar a un acuerdo sobre muro con Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que buscará un acuerdo con el presidente Donald Trump para no construir el muro que dividirá la frontera entre Estados Unidos y México.



Después de presentar la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las órdenes ejecutivas presentadas por Trump, el político tabasqueño dijo que no va a aceptar una actitud sumisa ante ningún gobierno.



“Vamos a convencer al gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump, de que lo mejor es un buen acuerdo, un buen entendimiento, sobre la base de la cooperación para el desarrollo”.



Solicitó que se detuvieran las deportaciones masivas a mexicanos, así como la implementación de una política de odio del gobierno norteamericano.



El abogado que acompaña a AMLO, Netzaí Sandoval, explicó que la CIDH analiza esta solicitud en cuatro etapas.



Sandoval especificó que pidió medidas cautelares para 30 inmigrantes de México y Guatemala y adelantó que podría solicitar más en el futuro.



Sobre el Tratado de Libre Comercio, Andrés Manuel López Obrador dijo: “espero que no se vaya a cometer el error de hacer una revisión apresurada. Pienso que nos va a alcanzar el tiempo que no se va a llevar a cabo ninguna revisión comercial antes de las elecciones en México, porque tanto en Washington como en México las cosas caminan despacio”.



"Procedemos legalmente ante la ausencia completa del gobierno mexicano", dijo el tabasqueño. El presidente mexicano Enrique "Peña Nieto está actuando de manera sumisa y sin hacer valer los derechos humanos de los migrantes".



El pasado lunes, el padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre del 2014 increpó a AMLO por su presunta relación con José Luis Abarca, a lo que el candidato a la presidencia respondió que dicha protesta, a la que calificó como una provocación, fue injusta.



“Comprendo, pero no estoy de acuerdo con la protesta porque es injusto, se lo dije en el momento. El reclamo es al régimen, no a nosotros, el reclamo es a la fuerza armada, no a nosotros, es deplorable”, insistió.



Reiteró que no está involucrado con el ex alcalde de Iguala, José Abarca, ni con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.



“Exijo que se aclare. Hemos venido demandado justicia, pero siempre han querido involucrarnos”.