INE confirma que no habrá voto por Internet en 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que los connacionales en el exterior no podrán votar por Internet en las elecciones presidenciales de 2018, pues el Sistema no estará listo a tiempo ni auditado por dos empresas internacionales, como exige la ley.



Empero, refrendó que desarrollará otra modalidad que haga posible, como está garantizado en la Constitución, que los connacionales que residen en el exterior puedan emitir su voto a distancia desde las naciones donde viven.



En sesión extraordinaria que se realiza hoy el Consejo del INE conoció formalmente el Informe de Avances del Desarrollo del Sistema del Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero, en el que se reconoce que ninguna de las tres alternativas exploradas la modalidad de sufragio web será aplicable, con efectos vinculantes, en el 2018.



Como publicó El Universal el pasado lunes 13, aunque por los tiempos y los costos quedó cancelada la posibilidad de voto por Internet con efectos vinculantes para el próximo año, el INE analizará si desarrolla el sistema web como un “piloto”.



El consejero presidente, Lorenzo Córdova, indicó que el INE no va a vulnerar la certeza ni crear flancos de duda de ningún actor político.



“Miente” quien diga que se cancela el voto exterior, pues la modalidad que no habrá, con efectos legales, es la vía web, insistió.



El INE ratifica su compromiso con los connacionales y “habremos de presentar un modelo de voto a distancia fortalecido” y seguramente de la mano de los partidos políticos, indicó el consejero presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Cvmre), Enrique Andrade.



Destacó que para el INE es fundamental fomentar la participación política de los connacionales “éste es un asunto de Estado” y más aun con la coyuntura que están viviendo los mexicanos que están en Estados Unidos, expuso.



Sin tiempo ni recursos



Como consignó El Universal, de acuerdo al documento, elaborado por la Unidad de Servicios de Informática del INE, el Instituto exploró tres posibilidades para poder aplicar el voto por Internet en las elecciones federales y presidenciales de 2018.



Estas alternativas eran contratar con una empresa una solución comercial de voto por Internet; que el INE desarrollara con sus recursos un Sistema o bien, hacerlo en colaboración con una empresa, pero se concluyó que ninguna permitirá tener la tecnología antes de septiembre, en que inicia el Proceso Electoral Federal 2018.



En todas las alternativas existe “el riesgo de que el tiempo no sería suficiente para concluir el desarrollo del sistema dentro del plazo necesario” pues se requerirían de 8 a 11 meses para tenerlo, más cuando menos 7 meses más, para auditarlo, como exige la ley.



Pero el Proceso Electoral Federal arranca en 6 meses, en septiembre próximo, por lo que ninguna de las tres opciones es viable.



Otro elemento que dificultaría que aplicará para este año es el costo, pues implicaría 364.2 millones de pesos como mínimo con la empresa EveryoneCounts –costo de la licencia si votan un millón de personas - y 104 millones 96 mil dólares (más de 2 mil millones de pesos) con Smartmatic Inc.



En ambos casos se necesitarán 64.2 millones de pesos más, para auditar y contratar personal para adaptar el Sistema y el INE carece hoy de esos montos autorizados.