Incorpora PES al Cuau; va por la gubernatura de Morelos

CUERNAVACA, Morelos(SUN)

El alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se incorporó ayer al Partido Encuentro Social (PES), y externó su deseo por ser el candidato a la gubernatura de Morelos para el proceso electoral de 2018.



“Me gustaría ser el candidato del PES a la gubernatura. No hay un contrato, no he recibido dinero, soy una persona honesta y trabajadora, y voy a enfrentarme al que sea”, aseguró el edil.



El presidente nacional de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, respaldó las aspiraciones del ex futbolista al gobierno local, al externar que en su partido todos los acuerdos y pláticas han sido en compañía de sus asesores para que en un futuro no haya “acusaciones”.



“Creemos que estamos hablando con alguien que tiene palabra, estamos pensando en el futuro en la candidatura de Cuauhtémoc Blanco, en este partido cumplimos con la palabra. Queremos a Cuauhtémoc de gobernador, no de candidato”, refirió el presidente nacional de ese partido.



Blanco Bravo dijo que desde hace tiempo él había externado la necesidad de sumarse a un partido para caminar en la política, porque solo es muy difícil transitar, “no puedes ir solo, te crucifican, lo estamos viendo en mi persona”, por eso es que decidió acercarse a Encuentro Social.



Asentó que desde su perspectiva hay muchos políticos a los que les “estorba”, por ser honesto y trabajador, pero sobre todo porque no deja de luchar para que Cuernavaca avance y se atiendan las necesidades de la sociedad.



“Esto es de palabra y vale más que otra cosa, ahorita mi compromiso es con el Ayuntamiento, la preparación para la gubernatura se verá más adelante, desde que llegué a la alcaldía la gente confió en mí, yo soy una persona correcta, no voy a vender espejitos a la gente”, añadió.



En conferencia de prensa, ambos aseguraron que trabajarán unidos para recuperar el mando de la Policía Municipal que tomó el gobierno estatal que encabeza Graco Ramírez (PRD), toda vez que es la primera exigencia de los ciudadanos.



El presidente municipal apuntó que el gobierno del perredista Graco Ramírez le hace daño a la sociedad, por eso continuará trabajando en favor de la sociedad. De su afiliación, dijo que obedece a que él y Encuentro Social van “por el mismo camino”.



“Voy a seguir peleando por tener a mi cargo la policía municipal, no me voy a callar, me he sacrificado en el futbol, ahora me quiero sacrificar por la gente, ese es mi objetivo”, asentó Blanco.



Hugo Éric Flores sostuvo que no tienen ningún “temor” ante las acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco.



“Lo vamos a asesorar, no vaya a ser que estos carniceros sean las reces, vamos a demostrar que la corrupción no está de este lado”, subrayó en la conferencia de prensa.



El también diputado federal del Partido Encuentro Social indicó que la incorporación de Blanco no es una alianza de pragmatismo, sino que se trata de levantar una nueva clase política.



“Es propósito de este partido levantar nuevos liderazgos, nos parece que es un líder”, expresó a los medios de comunicación reunidos en un hotel del Centro de la Ciudad de México.



El ex delantero resaltó que si bien alguna vez dijo que estaba harto de la política, pensó mucho tiempo el incorporarse a Encuentro Social; sin embargo, con tal de terminar con las injusticias que viven en Cuernavaca, decidió afiliarse.