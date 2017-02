Ve consorcio Altán certidumbre en economía mexicana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los integrantes del consorcio Altán afirmaron esta tarde ante el presidente, Enrique Peña Nieto , que su decisión de invertir en la implementación de la Red Compartida en el País es “una señal de certidumbre y confianza en la economía mexicana”.Durante un encuentro privado desarrollado hoy con el mandatario federal, los empresarios de este consorcio ratificaron su compromiso de dar cobertura a por lo menos 92.2% de los mexicanos mediante la red de telecomunicaciones más moderna y de mayor calidad del País.En Los Pinos, Peña Nieto hizo un amplio reconocimiento a los representantes de este consorcio, ganador del concurso público internacional de la Red Compartida, por acompañar –dijo– el proceso de transformación del País.Advirtió que el conjunto de reformas estructurales reemplaza hoy a modelos de desarrollo que habían sido ya rebasados por la realidad nacional y refrendó la voluntad de su gobierno por trabajar de manera coordinada con Altán para cumplir las metas del proyecto de la Red Compartida.Altán Redes incluye entre a sus accionistas a Morgan Stanley Infraestructure, CKD Infraestructura México, Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), Afore Banamex, Megacable, y Alestra-Axtel.De acuerdo con un comunicado de la presidencia de la República, en la reunión el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, destacó que la Red Compartida es, sobre todo, un proyecto en favor de la inclusión social.El funcionario federal afirmó ante el presidente y los inversionistas que este mecanismo asegurará el acceso a servicios de telecomunicaciones de buena calidad y precios más bajos para la gran mayoría de la población.Eugenio Galdón, presidente de Altán Redes, dijo que el proyecto será la “cristalización de las mejores prácticas y tecnologías mundiales” en materia de telecomunicaciones, y que la inversión del grupo es “una señal de certidumbre y confianza en la economía mexicana”.De acuerdo con la casa presidencial, los miembros del consorcio refrendaron su compromiso de dar cobertura a por lo menos el 92.2% de los mexicanos con la red de servicios de telecomunicaciones móviles más moderna y de mayor calidad de México.La subsecretaria Mónica Aspe destacó que el concurso de la Red Compartida se realizó siguiendo las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Para ello, entre otras acciones, se contó con la participación de Transparencia Mexicana como testigo social, y del Bank of America Merrill Lynch como asesor financiero.La Presidencia apuntó que actualmente los proveedores de telefonía y datos tienen su propia red para ofrecer estos servicios y que la Red Compartida consiste en construir una infraestructura (torres de transmisión, torres de repetición, cableado, etc.) que pueda ser utilizada por todos los operadores, para ofrecer servicios de voz y datos con mejor calidad y mayor alcance.Agregó que esta Red se distinguirá de otras porque será mayorista, ya que comercializará servicios de telecomunicaciones a concesionarios y comercializadoras, no a los usuarios finales.De esta forma, Altán debe diseñar, instalar, operar, dar mantenimiento y mejorar la red de transmisión, además, venderá servicios de telefonía 4G a concesionarios y comercializadoras, los cuales, a su vez, los ofrecerán a los consumidores finales.La presidencia agregó que separar la operación de la red, de la comercialización, tiene como objetivo incrementar la competencia, la cobertura y la calidad, así como reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones.La Red Compartida es la primera Asociación Público Privada autofinanciable en la historia de México, es decir, un proyecto en el que el gobierno no aportará recursos. Además, será la primera en el mundo en adoptar el Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas promovido por la Presidencia de la República y el Banco Mundial.Durante los 20 años de vigencia del proyecto, Altán Redes invertirá más de 7 mil millones de dólares. El inicio de operaciones de la Red Compartida está previsto a más tardar el 31 de marzo de 2018, con una cobertura de por lo menos 30% de la población. Para enero de 2024, esta Red deberá haber cubierto, al menos, al 92.2% de la población.