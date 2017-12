Diputados avalan consulta popular sobre Mando Único

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sin el voto de la oposición, los diputados del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, avalaron la consulta popular sobre del modelo actual de seguridad pública respecto a las policías en los estados y municipios.



La pregunta que se propone para la consulta es: "¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?".



En caso de que el Senado ratifique la consulta, será turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para su revisión y de ser avalado se regresa al Congreso para que emita la convocatoria para la consulta, que debe realizarse el mismo día de la jornada electoral federal, de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular.



De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, la SCJN revisará que la pregunta propuesta derive directamente de la materia de la consulta, no sea tendenciosa ni contenga juicios de valor, emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.



Especifica que la Suprema Corte tiene la facultad de realizar las modificaciones conducentes cuando la pregunta no cumpla con dichos criterios, para garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con dichos criterios.



El dictamen señala que derivado de la autonomía que gozan las instituciones policiales, existe un grave problema de coordinación que trasciende a todo el sistema de procuración de justicia e impacta en los actos posteriores como la investigación del delito y la aplicación de sanciones.



Por lo que es necesario "realizar cambios profundos que logren homologar las acciones en materia de seguridad, con el fin de evitar la diversidad de acciones que no terminan de impactar satisfactoriamente en la materia".