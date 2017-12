EU solicita extradición del ex gobernador Eugenio Hernández

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas(SUN)

El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue notificado de la petición formal de extradición que realizó el gobierno de Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.



A las 15:00 horas de este jueves el ex mandatario ingresó a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, encabezada por el juez de Distrito Raymundo Serrano Nolasco. Estuvieron presentes también tres Agentes del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR), y la defensa del ex mandatario, integrada por los abogados Juan Jorge Olvera Reyes, Blanca Nelly Riestra y Rafael Rodríguez.



Los fiscales solicitaron que toda la audiencia fuera de carácter privado, pero el juez Serrano rechazó la petición. Después consideró desalojar la sala en el momento que serían mencionadas más personas implicadas en el proceso y datos sensibles, como cuentas bancarias, empresas y nombres de personas.



Los fiscales informaron de la existencia formal de extradición, misma que fue presentada el 7 de diciembre de este año por la Embajada de Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero hasta el miércoles 13 se informó a la PGR. Los delitos que se le imputan son lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.



Trascendió que el ex mandatario continuará a disposición del Juez de Distrito en el Cedes de Ciudad Victoria y el proceso de extradición podría continuar hasta unos seis meses. Hernández Flores fue detenido en Ciudad Victoria la mañana del 6 de octubre de este año, acusado por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.