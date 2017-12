Frentes no nos van a dar frío, asegura Meade

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, dijo que su proyecto busca unir a México, no para fracturarlo, y pidió a simpatizantes del PRI y del PVEM alzar juntos la voz.



"Sin importar cuántos frentes vengan a nosotros, no nos va a dar frío", dijo.



Ante más de cuatro mil asistentes y representantes del sector popular, campesino, de mujeres, jóvenes del PRI, en su segundo acto proselitista en Chiapas, Meade afirmó que encabeza la causa de quienes creen en la ley y la integridad como norma de vida.



“En esta causa militan los que creen en la verdad y en el valor de la palabra, los que cumplen los compromisos y no se conforman ni declinan su responsabilidad y buscan mejorar la realidad", aseguró.



En el Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Meade aseguró que decidió iniciar en Chiapas su precampaña porque en la frontera sur empieza la patria.



Ahí también se comprometió a combatir la pobreza extrema y fortalecer el desarrollo integral.



“Queremos comprometernos con la economía familiar, comprometernos para que se acabe la pobreza extrema y con llevar educación a todos los rincones del país, que ayude a aprender, emprender y fortalecer”,dijo.



“Es la hora de las mujeres y las niñas, es hora de que las mujeres y las niñas sean las protagonistas centrales del engrandecimiento nacional”, sostuvo.