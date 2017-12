Arrancan precampañas por Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la ausencia de lineamientos de “cancha pareja”, reglas sobre propaganda gubernamental y difusión de programas sociales —ambos revocados por decisión jurisdiccional— y sin titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en el primer minuto de hoy arrancaron las precampañas rumbo a los comicios por la Presidencia de la República de 2018.



Tres de los aspirantes buscarán posicionarse entre sus militantes en procesos internos de selección, pero en realidad ya están perfilados para la candidatura.



Andrés Manuel López Obrador, por la Coalición Morena-Partido del Trabajo y Encuentro Social (PES), iniciará precampaña sin competencia este jueves, al presentar al que sería su gabinete presidencial.



José Antonio Meade, por la Coalición PRI-PVEM, quien tampoco competirá con otro aspirante, arrancó precampaña en el primer minuto de este jueves, pasada la medianoche, en San Juan Chamula, Chiapas.



Ricardo Anaya Cortés, por la coalición Por México al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, arrancó hoy su precampaña en la Sierra Gorda de Querétaro



De los nueve partidos políticos nacionales, ayer sólo faltaba Nueva Alianza (Panal), pero anoche definió ir en coalición con el PRI y el PVEM, casi al vencer el plazo para el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



En los próximos 60 días de precampaña presidencial, hasta el 11 de febrero, los aspirantes a la candidatura podrán erogar máximo 67 millones 222 mil pesos. También iniciaron precampañas a diputados federales y al Senado.



A los precandidatos les está permitido realizar recorridos, participar en eventos públicos o con sus militantes o simpatizantes, además de gastar en propaganda impresa, fija o en internet.



Tienen expresamente prohibida la compra de tiempos en radio y televisión, recibir recursos de origen no permitido (personas morales o de origen ilícito) o hacer llamados para pedir el voto.



Hasta antes de este año los precandidatos únicos también tenían prohibida la aparición en spots, pues al no haber contrincante, no había razón para promoverse.



En abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) modificó el criterio para permitir esa aparición, “siempre y cuando no se dirijan al electorado llamando por el voto”.



Con esa interpretación, los precandidatos López Obrador y Anaya Cortés podrían reaparecer en pantallas, las cuales han dominado con millones de spots desde 2015.



También se mantendría en los promos Meade, del PRI, quien en sus mensajes no pide el voto y además aclara con una leyenda que se dirige a los delegados priistas.



“El instituto no va a inhibir la actividad política, el INE no es un censor de la actividad política y lo que vigilará es la equidad y en buena medida la equidad tiene que ver con el gasto, no con que se haga política”, adelantó el consejero Murayama.



Piden respetar la ley. Ayer, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los partidos y precandidatos, además de medios de comunicación, a apegarse a la ley.



El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, advirtió: “Vamos a tener marcaje personal para los precandidatos a la Presidencia y vamos a verificar que se apeguen a la ley” y no excedan el tope. De lo contrario, aseguró, estaría en riesgo el registro de la candidatura.