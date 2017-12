Aperturas de gasolineras Pemex, mínimas desde Fox

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El número de gasolineras que se han puesto en operación en lo que va de esta administración es el más bajo desde el periodo 2001-2006, cuando se registró la mayor cantidad de aperturas desde que nació la Franquicia Pemex.



Según información de Petróleos Mexicanos (Pemex), entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia, el comportamiento de los negocios dedicados a la comercialización de petrolíferos no ha repuntado como se esperaba tras la apertura del sector con la reforma energética.



Entre finales de 2012 y el 7 de diciembre de este año entraron en operación mil 748 nuevas estaciones de servicio, todas ellas bajo el esquema de Franquicia Pemex.



Durante la administración del ex presidente Felipe Calderón se construyeron 2 mil 488 gasolineras y con el ex presidente Vicente Fox se inauguraron 2 mil 415.



El crecimiento de estas unidades de negocio en lo que va de la presente administración ha sido de 17.4%, mientras que en los periodos de Calderón y de Fox la tasa de crecimiento fue de 32.94% y 47%, de manera respectiva.



Con la incorporación de nuevas estaciones de servicio entre 2013 y 2017, el País dispone actualmente de 11 mil 790 de estos negocios, con los cuales se cubre una demanda de 789 mil barriles diarios de gasolinas y 318 mil de diesel.



En promedio cada estación de servicio dispuso de aproximadamente 66.9 barriles de gasolina para su venta diaria, es decir, 10 mil 439 litros.



Durante la gestión del ex presidente Felipe Calderón entraron en operación 2 mil 488 nuevas estaciones de servicio, que, de acuerdo con la información de la petrolera, representaron un crecimiento de 32.94% en esos seis años.



El desempeño del sector en el sexenio pasado significó que cada mes entraron en operación 34 nuevas estaciones de servicio, con las que se pudo cubrir una demanda promedio de 791 mil barriles diarios de gasolinas.



El número de estaciones de servicio pasó de 7 mil 554 a 10 mil 42. En el último año, cada gasolinera dispuso en promedio de 78.6 barriles diarios o su equivalente a 12 mil 287 litros diarios.



Hace 16 años, cuando inició el sexenio de Vicente Fox, según los informes sobre el desempeño de la Franquicia Pemex, México disponía de 5 mil 139 estaciones de servicio.



Seis años después el universo de negocios para la comercialización de petrolíferos aumentó a 7 mil 940, para un crecimiento en ese periodo de 46.9%, el más alto registrado por la Franquicia Pemex.



Con ese número de gasolineras, considerando el dato del último año, fue posible atender una demanda promedio diaria de 624 mil barriles diarios, lo que arroja un promedio disponible por estación de servicio del orden de 82.6 barriles o 12 mil 886 litros por día, también el nivel más alto de los últimos 17 años.



A la fecha, con la apertura promovida con la aprobación de la reforma energética se espera que el negocio del mercado de gasolinas y diesel permita que el número de estaciones de servicio se duplique en los próximos años.



La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha señalado que el modelo anterior desincentivó la inversión en transporte y almacenamiento de combustibles, lo que derivó en que la infraestructura fuera insuficiente y, por lo tanto, haya una menor seguridad en el abasto de energéticos.



Otra consecuencia es que actualmente México tiene menos gasolineras de las que debe haber en una economía de tamaño similar. De acuerdo con estimaciones del sector, por cada millón de habitantes hay una cuarta parte de las gasolineras que tiene Estados Unidos y la mitad de las que tiene Brasil.



Sin embargo, el nuevo esquema y la liberalización del mercado a partir del 30 de noviembre pasado permite que diversas marcas compitan por la preferencia de los consumidores con base en el precio, servicio y calidad del producto.



Las autoridades del sector energético han identificado inversiones por 2 mil millones de dólares, además de que se esperan 12 mil millones adicionales para fortalecer las actividades relacionadas con el abasto de combustibles.