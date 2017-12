La ONU y CNDH exigen freno a Ley de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocho ómbudsman estatales, así como los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad de Guadalajara (UdeG) pidieron al Senado no aprobar la Ley de Seguridad Interior y, en su lugar, abrir un debate nacional al respecto.



En un comunicado conjunto, la ONU-DH y la CNDH hicieron un “llamado urgente” al Estado mexicano para que el Senado se abstenga de aprobar la Ley de Seguridad Interior y exhortaron a que se abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el País, bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos básicos de las personas.



Los organismos señalaron que aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de ley originalmente planteado, este proyecto sigue presentando aspectos que calificaron como “altamente preocupantes” para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México.



“La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos. Además, las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados en el marco del respeto a la dignidad humana”, indicaron



La CNDH y la ONU-DH manifestaron que no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley durante el proceso legislativo que termina mañana, por lo que hicieron un exhorto para que se amplíe su debate y discusión, “a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de la ley antes mencionada”.



Secundado este comunicado, la CIDH dijo en su cuenta de Twitter: “Nos sumamos al llamado urgente de la CNDH y de la ONU-DH para que el Estado mexicano se abstenga de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el País, conforme a los estándares internacionales en Derechos Humanos”, indicó.



Bajo el hashtag #SeguridadSinGuerra, las cuentas en Twitter de las comisiones de derechos de la Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes y Baja California, pidieron a los legisladores no aprobar esa ley y se sumaron a la propuesta de abrir un diálogo nacional incluyente sobre la seguridad en México.



En tanto, a través de una carta firmada por Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM; David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; así como por Tonatiuh Bravo Padilla, titular de la UdeG, se sumaron al llamado para que no aprueben el dictamen de esta ley, para evitar que “se repita el esquema fallido de seguridad que se ha implementado en los últimos años en nuestro País”.



Plantearon un diálogo nacional amplio e incluyente que privilegie argumentos basados en evidencias.



El pasado viernes y luego de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llamara a ampliar el debate sobre la ley, el Senado informó que escucharía diversas voces; sin embargo, únicamente se abrió el espacio por cuatro días.