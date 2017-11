Mala señal para mercados, tener un gobernador interino en Banxico: Monex

CIUDAD DE MÉXICO(sun)

En el proceso para sustituir a Agustín Cartens sería una mala señal tener un gobernador interino en el Banco de México (Banxico), consideró el Grupo Financiero Monex al dar a conocer que recortó su pronóstico de crecimiento para 2018.



“Sería muy buena señal para los mercados el que hubiera alguien que no fuera interno, que se nombrara a la persona tenga que ser internamente o de manera externa, pero que no fuera interino; sería buena señal que se nombrara a alguien de manera definitiva”, consideró el director de Análisis y Estrategia Bursátil, Carlos González.



En conferencia de prensa, con motivo de la presentación de las perspectivas 2018, dijo que más allá de que las decisiones de política monetaria son colegiadas, sería mucho mejor, sobre todo para los inversionistas internacionales, conocer quién estará al frente.



Por su parte, la subdirectora de análisis económico, Janneth Quiroz, expuso que la desaceleración de las variables como la inversión, consumo y producción industrial, que se resentirá a finales de este año, los llevó a ajustar a la baja su perspectiva de crecimiento para 2018 de 2.5% a 2.3%.



Además de que se prevé esta desaceleración, hay riesgos tanto internos como externos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (Tlcan), la normalización de la política monetaria y política fiscal en Estados Unidos así como las elecciones en México, señaló.



Para el tipo de cambio mantuvieron su estimado de 18.10 pesos por dólar para 2018 con una inflación de 3.8% para el próximo año.



La analista dijo que se espera un impacto en los precios al consumidor por la eliminación de la tasa cero en telecomunicaciones, pero no precisó de cuánto.