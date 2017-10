Piden que muerte de Lesvy sea reclasificada como feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A cinco meses de que fue encontrado el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio en las instalaciones de Ciudad Universitaria, este viernes los padres de la joven acudieron a las oficinas del Tribunal Superior de Justicia local para solicitar que se reclasifique el tipo penal de su muerte.



Será hasta el próximo miércoles 18 de octubre cuando se defina.



"Seguimos hasta el momento luchando porque desde un inicio y hasta el día de hoy las autoridades siguen manifestando que la muerte de Lesvy fue por suicidio y nosotros hemos dicho que es una mentira que fue un feminicidio", dijo Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín.



El pasado 3 de mayo el cuerpo de Lesvy fue encontrada en las instalaciones de Ciudad Universitaria con el cable de un teléfono público atado al cuello, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que esclareció el caso señalando que la joven se suicidó.



La dependencia indicó que los peritajes les permitieron determinar que la joven se ahorcó colgándose con el cable de la caseta telefónica junto a la que fue encontrada.



También se estableció que la pareja sentimental de la víctima atestiguó el hecho y no hizo nada para evitar la muerte de la mujer.



Este viernes los padres de Lesvy y sus abogados acudieron al TSJ local para dar sus alegatos sobre el recurso interpuesto, en el que argumentan que la autoridad ministerial no se apegó al protocolo de feminicidio y también se presentó un peritaje de un experto independiente que demostró que Lesvy no pudo atarse del cable telefónico por sí sola.



"Nosotros hemos dicho que Jorge Luis González Hernández asesinó a mi hija ese 3 de mayo y que por eso él debe ser juzgado por el delito de feminicidio agravado por la confianza que existía al ser su pareja en ese momento. Él desde el primer momento tuvo asesoría privilegiada, no es casualidad que le hayan asignado tres defensores de oficio", expuso Araceli Osorio.



Los defensores de la familia de Lesvy detallaron que dieron argumentos a los magistrados del TSJ local sobre el por qué González Hernández debe ser juzgado por feminicidio, y no por homicidio simple doloso por comisión de omisión, como resolvió el 10 de julio un juez de control.



Expusieron que el impartidor de justicia no juzgó con perspectiva de género, pese a que se cumplían con al menos tres puntos para clasificar el delito como feminicidio.



"Nosotros habíamos solicitado que el día de hoy pudiéramos ser escuchados por los magistrados de este tribunal de la quinta sala penal con la finalidad argumentar no sólo de manera escrita, sino también de manera oral por qué se pide reclasificar el delito como feminicidio", indicó Sayuri Herrera abogada.



Los abogados de la familia también advirtieron la violación al derecho a la verdad y acceso a la justicia, y a la reparación integral del daño y a la garantía de no repetición.



"Es importante que no haya repetición porque desafortunadamente estamos viendo que prácticamente cada día hay un caso que termina en feminicidio pero que no es investigado como tal", denunció la madre de Lesvy Berlín.



Expuso que la próxima semana acudirán a las instalaciones del TSJ ubicado en la colonia Doctores para escuchar la resolución del caso y esperan que sea favorable.



"Lo que se necesita es que se empiece a interpretar y a aplicar el derecho con forme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos con una perspectiva de género y con la defensa de los derechos de las mujeres", concluyó la abogada del caso.



La madre de Lesvy indicó que ya se trabaja con diferentes defensores de derechos humanos para generar un espacio de memoria, para denunciar y sensibilizar la forma extrema de la violencia hacia las mujeres.