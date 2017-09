Trump llama a Peña por sismo 7 días después

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Spoke to President of Mexico to give condolences on terrible earthquake. Unable to reach for 3 days b/c of his cell phone reception at site. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de septiembre de 2017

Justificando que no tenía “buena señal de celular”, Donald Trump llamó hoy a su homólogo Enrique Peña Nieto para darle las condolencias por el sismo de 8.2 grados que afectó al Sureste del País el jueves pasado.“Hablé con el Presidente de México para dar condolencias por el terrible terremoto. No pude localizarlo por tres días por la recepción de su teléfono celular en el sitio”, dijo hoy el magnate tras aterrizar en Washington luego de una gira por Florida, afectado por el huracán “Irma”.El pasado lunes, a cuatro días de la tragedia, la Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense estaba por llamar al Presidente Peña Nieto, sin embargo, no lo hizo de inmediato.Según Reforma, la llamada se realizó este jueves entre las 13:00 y 14:00 horas de la Ciudad de México, momentos en los que Trump volaba de regreso a Washington tras una gira por Florida.Tras el sismo, Peña Nieto ha estado viajando a distintos puntos de Oaxaca y Chiapas para evaluar los daños y reunirse con autoridades locales y poblaciones afectadas.Fuentes de las autoridades mexicanas y la Casa Blanca habían dicho en los últimos días que la llamada prometida no se había producido por “problemas técnicos”.La llamada se produjo mientras Trump regresaba a Washington tras visitar Florida e inspeccionar la situación de un estado en proceso de recuperación tras el paso del huracán Irma, que ha dejado al menos 15 muertos y numerosos destrozos. Al menos tres millones de usuarios siguen sin suministro eléctrico.Según dijo a los periodistas que viajan con él en el Air Force One, ambos mandatarios se expresaron solidaridad por los desastres naturales.Hasta el momento, la llamada no ha sido confirmada por la Presidencia de México.