Profepa decomisa 3 venados cola blanca, un pavorreal y una aguililla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tres venados cola blanca, un pavorreal hembra y una aguililla fueron decomisados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado de Michoacán, luego de que sus poseedores no acreditaron la legal procedencia de los ejemplares.



La dependencia informó que los venados, el pavorreal y la aguililla fueron asegurados precautoriamente al dueño de un restaurante ubicado en la localidad de Yoricostio, municipio de Tacámbaro, Michoacán, después de llevar a cabo una visita de inspección en el lugar, donde se constató que tenía a los animales en exhibición dentro de su negocio.



En la diligencia, el inspeccionado no acreditó la legal procedencia de los ejemplares encontrados, por lo que se ordenó como medida de seguridad el aseguramiento precautorio.



Durante el Procedimiento Administrativo instaurado por esta procuraduría, el interesado no presentó la documentación requerida para acreditar la procedencia de los ejemplares de vida silvestre y desvirtuar las infracciones cometidas conforme a la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.



El decomiso se hizo efectivo con el apoyo y coordinación de inspectores federales adscritos a la delegación de Profepa en el estado de Michoacán, con el apoyo de médicos veterinarios y biólogos del Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia, para ser trasladados y llevar a cabo el resguardo de los ejemplares al Centro de Conservación denominado “Mundo Granjero y Zoológico”, ubicado en la Localidad de Tepetongo, municipio de Contepec, Michoacán.



En el citado lugar se les brindarán los cuidados necesarios de alimentación, manejo y atenciones médicas para que los ejemplares se encuentren en buenas condiciones de espacio y de esta manera brindar un trato digno y respetuoso, hasta que se determine su lugar de confinamiento definitivo.



En tanto, la Profepa realizó una visita de inspección a las instalaciones de una Clínica Veterinaria, ubicada en el municipio de Los Reyes, lugar donde se encontraron 6 Tortugas Japonesas (Trachemys Scripta elegans), 3 Iguanas verdes (Iguana iguana), 2 Erizos Africanos (Atelerix albiventris), 6 Gallinas de Guinea (Numida meleagris) y 1 cría de Jaguar (Panthera Onca).



Durante la inspección, la persona responsable del establecimiento veterinario, no logró acreditar la legal procedencia de estos ejemplares de vida silvestre con los documentos presentados, por no contar con los elementos señalados en el artículo 51 de dicha Ley, así como del 53 de su Reglamento.



Por ello, los animales fueron asegurados precautoriamente conforme al Artículo 119, fracciones I, II y VII, de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS); dicho resguardo persistirá hasta que el inspeccionado demuestre contar con los documentos para acreditar los ejemplares, las instalaciones y registros correspondientes para su manejo y manutención en cautiverio.



La Ley General de Vida Silvestre (LGVS) establece que poseer ejemplares, partes y derivados de vida silvestre sin contar con los medios para demostrar su legal procedencia, constituye una infracción que puede ser sancionada con el equivalente de 50 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización.