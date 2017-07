Cofepris alerta por uso de crema "La Milagrosa"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre una crema facial que se vende por Internet con el nombre de "La Milagrosa".



La Cofepris informó que dicha crema "milagrosa" contiene Sulfatiazol, un fármaco utilizado para el tratamiento de infecciones de origen bacteriano.



Explicó que un producto que se pretenda utilizar como cosmético cuya formulación cuente entre sus ingredientes con un fármaco, en su caso específico el Sulfatiazol, infringe el Artículo 189 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, por lo que no podrá comercializarse en el territorio nacional.



De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Salud, los productos cosméticos que contengan sustancias con acción terapéutica y que se atribuya esta acción serán considerados medicamentos.



"El producto mencionado no cuenta con Registro Sanitario, emitido por la Cofepris, que respalde su seguridad calidad y eficacia", enfatizó.



La Cofepris recomendó a la población no adquirir ni usar el producto crema facial La Milagrosa y en caso de haberlo adquirido o usado favor de notificar a la Cofepris al teléfono 018000335050 o al correo contactociudadano@cofepris.gob.mx.



Advirtió que continuará con las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos que puedan representar un riesgo a la población, a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan o comercialicen, asegurando los productos ilegales así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.



Subrayó que por tratarse de productos sin registro sanitario no deberán ser comercializados ni distribuidos por servicios de paquetería y mensajería con servicios nacionales o internacionales, de lo contrario serán acreedores a las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.