A dos meses de crimen de Javier Valdez, ayunan periodistas de Sinaloa

CULIACÁN, Sinaloa(SUN)

Periodistas y activistas iniciaron un ayuno de 12 horas en el kiosko de la plazuela Alvaro Obregón, a un costado del atrio de catedral, en conmemoración al segundo mes del asesinato del periodista, Javier Valdez Cardenas.



Ismael Bojórquez Perea, director del Semanario Rio Doce, del cual fue cofundador el comunicador privado de la vida el pasado 15 de mayo, en la colonia Jorge Almada de esta ciudad dijo que no se tiene ningún dato sobre los avances de este caso.



Señaló que a un mes de que se entregó un pliego de peticiones a las autoridades estatales, entre ellas que se defina que fiscalía asuma la investigación del asesinato de Valdez, no se tiene respuesta, por lo que se tienen dudas que se tengan avances en el esclarecimiento.



Un grupo de periodistas, activistas de derechos humanos, entre ellos, el ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Oscar Loza Ochoa, iniciaron una serie de ayunos temporales para enviar un mensaje a las autoridades de que se esta atentos a que este asesinato sea esclarecido.



Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario RioDoce, fue asesinado de 12 disparos, en la calle Riva Palacio, en la colonia Jorge Almada, a escasos minutos de abandonar sus oficinas.