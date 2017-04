El héroe que salvó a 9 personas en choque de pipa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Carlos Alberto Vieyra Vargas salió de entre las llamas del autobús y alcanzó a sacar a nueve de sus familiares. Los rescatistas lo identifican como héroe, él siente el dolor por la pérdida de sus familiares y la frustración de no haber podido rescatar a más.



Con la voz entrecortada declara que con su familia, año con año realizan viajes a lugares turísticos del estado.



Carlos Alberto narra que por muchos años y como tradición le rentaban a una misma persona el vehículo. En esta ocasión viajaban las familias Vargas, Jacuinde, Cuevas, Villagómez y Vieyra, originarias del oriente la capital michoacana y su destino era Playa Azul, tenencia de Lázaro Cárdenas.



Personal de los cuerpos de auxilio reconocieron a Carlos Alberto, de 26 años, por su trabajo puesto que logró poner a salvo a nueve de los pasajeros.



Él comenta que su única intención fue sacar de entre el fuego a quienes aún respiraban y ponerlos en un lugar a salvo.



“Lo único que quería era sacarlos, pero quedaron prensados y sólo pude sacar de uno por uno, a nueve, y alejarlos del lugar; me sentí frustrado y desesperado de no poder sacar a los demás, pero ya no podía hacer otra cosa”, describe en breve entrevista.



Señala que la pipa fue la que invadió el carril donde ellos viajaban y los impactó de frente, contrario a lo que autoridades del estado de Guerrero indicaron, que refieren que con base en los peritajes, el chofer del autobús fue quien provocó la colisión.



Dice que determinaron hacer el viaje hasta este jueves, debido a que todavía algunos de ellos trabajaron el miércoles.



Entre las víctimas se encuentran dos trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Morelia que apenas llevaban un año como pareja sentimental, Feliciana y Gabino, quienes viajaban sin sus hijos.



Tenían características en común, los describen como personas alegres, de mucho trabajo y amorosos con los hijos que cada uno procreó con sus anteriores parejas. Paty Espinosa, prima de Feliciana, la recuerda como una mamá luchona; “una mujer muy divertida, que amaba la vida y le encantaba viajar”, al igual que a su actual compañero, Gabino, de 50 años, quien asegura: “Procuraba mucho a los hijos de Feli”.