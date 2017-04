Vinculan al "Cuau" con asesinato de empresario

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

José “N”, acusado de matar a balazos al concesionario de la Feria de Cuernavaca 2017, fue vinculado a proceso luego de que declaró, de manera privada, que varios sujetos lo contrataron para ello.De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, entre los señalados por el presunto homicida está el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo y otra persona, identificado como un “güero español”. En su testimonio ante el juez, grabado por mandato de ley, el acusado también dijo haber recibido 200 mil pesos de ellos para asesinar al empresario.Durante la audiencia de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en contra de Juan Manuel García Bejarano, empresario quien obtuvo la concesión para la Feria de la Primavera Cuernavaca 2017, el juez de control Daniel Adán Rodríguez Apac señaló que el imputado aceptó a dar su declaración, pero de manera privada.Posteriormente, en la audiencia pública, donde no hubo otro interrogatorio, el juez escuchó las pruebas del Ministerio Público de la fiscalía, con las que acreditó que quien accionó el arma fue el ahora procesado al ser detenido en flagrancia, identificado por testigos y dar positivo a la prueba de rodizonato de sodio.De manera extraoficial, se difundió que José “N” no pudo aportar datos contundentes de la supuesta contratación para el asesinato ya que dijo que reconoció al Cuau, pero que al ser cuestionado de los detalles no pudo aportar pruebas que acreditaran su dicho.Juan Manuel fue baleado por la espalda y, según consta en el registro del hospital, murió debido al sangrado interno y las lesiones que le ocasionaron las balas en el tórax y el abdomen.“No hay duda de que fue José ‘N’ quien lesionó y mató a Juan Manuel García Bejarano”, señaló el juez de control Daniel Adán Rodríguez Apac.La defensa del procesado es encabezada por Uciel Vallejo, quien refirió que fue contratado de manera privada por familiares del acusado.Al ser cuestionado sobre la presunta participación del ex futbolista en el asesinato del concesionario, se limitó a decir que “son datos de prueba que no se pueden revelar, el nombre de las personas que se vertieron ahí serán difundidos más adelante”.La defensa no refutó los señalamientos, por los cuales José “N”, de 37 años, fue vinculado a proceso y se le decretó prisión preventiva durante los próximos tres meses, plazo fijado para el desarrollo de las indagatorias.El defensor señaló que a Juan “N” lo han amenazado de muerte en donde está recluido, por lo que pidió ayuda. “Me quieren dar para abajo, les pido que me ayuden”, le ha dicho.El juez pidió a la fiscalía dé seguimiento con las autoridades penitenciarias de la cárcel de Atlacholoaya, en Xochitepec, donde seguirá recluido de manera preventiva.Mientras tanto, se dio a conocer en redes sociales que Cuauhtémoc Blanco se encuentra en Chicago, donde asistió al juego de beisbol de los Cachorros contra los Dodgers en el estadio Wrigley Field.El alcalde fue buscado por esta casa editorial para que diera su versión de los hechos, pero no respondió; tampoco sus colaboradores más cercanos accedieron a dar declaración.