Sigue jaloneo por liderazgo del PRD en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo parlamentario del PRD en el Senado quedó este lunes con dos coordinadores tras la renuncia “irrevocable” al cargo, presentada por el senador Miguel Barbosa.



Aunque un grupo de legisladores anunció haber elegido a Raúl Morón como su nuevo líder, en sustitución de Barbosa, la dirigencia nacional reconoció sólo a Dolores Padierna Luna como coordinadora legalmente en funciones.



"En este momento la senadora es la que está a cargo de la coordinación", dijo la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, tras reunirse con Morón en privado, horas después del proceso donde habría sido electo.



Sobre la calidad de Morón, más tarde Barrales abundó: “Hoy lo que tenemos claro es quién no es nuestro coordinador, el senador Barbosa”.



En entrevista, Padierna aseguró que es “a todas luces ilegal” el procedimiento por el que se pretendió elegir a Morón, pues de los 15 que votaron 6 ya renunciaron al PRD y no pueden tomar decisiones que competen al grupo parlamentario.



Pidió a la Comisión de Afiliación del PRD un reporte sobre los senadores que mantienen vigentes sus derechos como militantes, pues sólo ellos –anunció- serán convocados a una reunión de Grupo Parlamentario para elegir un nuevo coordinador o coordinadora parlamentaria.



“Yo soy la coordinadora en funciones. La renuncia deja en firme mis funciones completas de vicecoordinadora general en funciones de coordinadora”, dijo Padierna.



Por tanto “quien tiene facultades de convocatoria soy yo”, advirtió Padierna Luna, al considerar ilegal la convocatoria a la reunión de la bancada del PRD que se realizó este lunes por la mañana y donde se votó por Morón.



Dado que la convocatoria no se emitió legalmente y no fueron convocados todos los senadores del PRD, Padierna Luna descartó reconocer a Raúl Morón como coordinador, “no podría hacerlo aunque lo quiera mucho, porque no es un procedimiento regular.



“Él pudiera ser magnífico (coordinador), pero el procedimiento no es absolutamente legal, porque primero no convocaron a quienes tenemos derecho de voto y si convocaron a otros que no tienen derecho“.



Esto porque la votación se dio en ausencia de cuatro senadores: Padierna, Angélica de la Peña, Isidro Pedraza y Luis Sánchez, quienes habían pedido el cambio de coordinador.



La presidenta perredista, Alejandra Barrales, sostuvo todo el día reuniones con los legisladores, primero con Morón y con Padierna –ambos por separado- y luego con De la Peña y Sánchez. Por la noche preparaba más encuentros.



Primero recibió, una hora y media después de haber sido “electo” coordinador perredista, a Morón Orozco, a quien le habría expresado la situación en la que colocan al PRD quienes ya no militan en él, y por tanto, la necesidad de una nueva elección.



En entrevista posterior, Barrales sostuvo que en esa nueva votación no podrá participar Barbosa, pues “tiene suspendidos sus derechos como militante y las decisiones del PRD tienen que ser con los militantes del partido con derechos vigentes”.



Barrales pidió congruencia a los cuatro ex perredistas que con su voto abren un nuevo conflicto en la bancada y “que nos den la oportunidad de generar una decisión entre perredistas y que quienes decidan a que dirigentes tener sean los militantes del partido”.



Padierna les demandó gratitud con ese partido que les dio oportunidad de ser senadores. “El PRD a ellos les dio la oportunidad de ser senadores y deberían en todo caso de tenerle gratitud si no lealtad, si gratitud”.



En rueda de prensa, Barbosa Huerta advirtió que renunciar no implica que retire su impugnación, “yo quiero ser resarcido en mis derechos partidarios violados” y aseguró que de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD –a donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) turnó el caso y le ordeno resolver a más tardar el viernes. Descartó renunciar ya al PRD, como se lo sugirió el fin de semana el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador pues, dijo, “primero voy a contribuir a la estabilidad del Grupo y después tomaré una decisión al respecto”.



Morón Orozco, nuevo coordinador electo –pero no reconocido por la dirigencia del PRD- acompañado por Barbosa y por una parte de los 15 senadores que habrían votado por él, reconoció que cuatro senadores no fueron convocados.



“Nada más los 15 estuvimos invitados….porque es pública la posición que ellos han asumido después del dictamen del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)” que designó a Padierna, a quien dieron su apoyo”.



Informó que tras la renuncia presentada el viernes por Barbosa, la mayoría de los senadores decidieron convocar para este lunes.



“El viernes mismo nos reunimos los senadores y planteamos una convocatoria. El reglamento estipula que a 48 horas antes, previas. Y el día de hoy, por la mañana, nos reunimos y se ha tomado esta decisión”, expuso.



Así, además de nueve senadores con militancia en el PRD habrían votado los no perredistas Alejandro Encinas, Armando Ríos Píter, Zoé Robledo, Benjamín Robles, Rabindranath Salazar y Mario Delgado.



Morón insistió en que el grupo parlamentario es autónomo para decidir quién lo coordina, por lo que está “totalmente fundado todo”.



“Ya está la decisión tomada por los 15, somos amplia mayoría de senadores que conformamos el Grupo, es todo legal, todo estatutario, no tenemos ninguna dificultad”.



Barbosa, en tanto aseguró la facultad para designar al coordinador “no la tiene el CEN, por tanto la designación que hizo este Grupo Parlamentario es totalmente legal”.



A pregunta expresa respecto a si será la “mano que mece la cuna” detrás de Morón, Barbosa atajó: “sería incapaz de sugerirle al nuevo coordinador lo que tenga que hacer en el ejercicio de sus funciones”.



Barbosa dijo que la presidencia del Instituto Belisario Domínguez –que hoy ocupa- fue votada por el Pleno del Senado y será éste el que decida.



Insistió en que no es un pleito por los recursos y prerrogativas del Senado y aunque el CEN no tiene facultad para auditar los recursos de la bancada, si quiere, puede hacerlo.



Pero “yo no firmo cheques, no firmo nada, todo se maneja en 19 cuentas fiscales (una por cada senador) hay en el Grupo Parlamentario, se llama pago a terceros”.



Tanto Robledo como Delgado, —ambos ex perredistas y ahora militantes de Morena— aclararon que todos los senadores “tenemos exactamente los mismos apoyos, las mismas prerrogativas, son para los senadores, no para los partidos.