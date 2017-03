Padre de uno de los 43 normalistas, quien increpó a AMLO en NY

NUEVA YORK, EU(SUN)

El fantasma de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se le apareció a @lopezobrador_ en Nueva York, EU. #CiroEnImagen pic.twitter.com/hJEjFWMCCP — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 14 de marzo de 2017

Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, lamentó que Andrés Manuel López Obrador lo haya llamado “provocador” ayer, tras un evento que realizó el líder de Morena en Nueva York.“Me da algo que el señor López Obrador, que me quiera catalogar como un provocador, en ningún momento lo he sido”, dijo Tizapa a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.Sin embargo, Tizapa dijo que el equipo de Andrés Manuel López Obrador lo contactó poco antes de la visita en Nueva York.“Durante una semana estuvieron haciéndome llamadas que López Obrador, de que se querían reunir conmigo, que querían dialogar, pero yo no soy político, ahora si quieren información de mi hijo, pues nosotros como padres no estamos con ningún político”, indicó Tizapa.El padre del normalista aseguró que él buscaba hacerle una pregunta sobre el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, al líder de Morena y que, como no se pudo, increpó al político al final del evento, aunque admitió que “no fue la manera como debió hacerse”.Ayer, ante las protestas, el evento de López Obrador tuvo que acortarse en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Manhattan.Cuando los manifestantes se acercaron más al templete, el tabasqueño trató de calmar la situación invitando a los opositores al escenario para hacer respetar su libertad de expresión: “No tengan miedo, ellos son libres y además defienden una causa justa. Quieren que se haga justicia en el caso de los 43 jóvenes desaparecidos”, dijo.Luego del mitin, algunos manifestantes siguieron a López Obrador cuando se retiraba.Posteriormente, el líder de Morena escribió en redes sociales que: “Hace un momento en Nueva York, para no dar motivos a un puñado de provocadores, interrumpí la lectura del texto que comparto con ustedes”.