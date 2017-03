Cuauhtémoc Blanco se afiliará al partido Encuentro Social

CUERNAVACA, Morelos(SUN)

El presidente municipal de esta ciudad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hará pública su afiliación al Partido Encuentro Social este martes en una conferencia de prensa, acto será encabezado por el presidente nacional de ese instituto político, Hugo Eric Flores, en un hotel de la Ciudad de México, a las 17:00 horas.



Fuentes cercanas al ex futbolista afirmaron que el Cuau responderá así al apoyo brindado por el PES durante la etapa política más crítica que enfrentó el edil ante la mayoría de los legisladores del Congreso de Morelos, que por tres ocasiones han intentado separarlo del cargo por presuntamente incumplir con los requisitos de elegibilidad para contender por la presidencia municipal, ausentarse del municipio y aceptar donaciones en especie sin enterar al Cabildo de Cuernavaca.



Actualmente Blanco Bravo tiene en su favor una suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para congelar cualquier procedimiento de juicio político, hasta en tanto los ministros resuelvan la procedencia o no del proceso que llevan los Poderes Legislativo y Judicial.



Los acercamientos entre Blanco Bravo y el PES se abrieron a la opinión pública el 21 de febrero, cuando acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con legisladores de ese partido político y acusar una persecución política del gobernador perredista Graco Ramírez y su hijastro Rodrigo Gayosso, dirigente estatal del PRD.



En ese lugar exigió al gobierno de Graco Ramírez respetar la autonomía municipal y sacar a la Policía del Mando Único de Cuernavaca porque, en su opinión, la capital no refleja avances en materia de seguridad.



“Me gusta trabajar, hacer bien las cosas y hablar de frente, por esta razón no toleraré ninguna imposición del gobernador y continuaré trabajando para que se respete la autonomía municipal”, dijo en su momento.



Blanco ha manifestado su deseo de participar en la contienda para gobernador de 2018 y el PES podría ser el partido que impulse su candidatura, según fuentes oficiales.



Otros partidos políticos como Morena también le ofrecieron la candidatura en una reunión que sostuvieron en febrero pasado, en la Ciudad de México, con el senador de Morena, Rabindranath Salazar Solorio y el dirigente estatal de ese partido en Morelos, Miguel Lucía Espejo. Con Blanco asistieron sus principales colaboradores José Manuel Sanz Rivera y Juan José Arrese.



Dicen que en el encuentro los de Morena invitaron al Cuau a sumarse a una campaña de votos en favor de Andrés Manuel López Obrador y ofrecerle la candidatura a gobernador para los comicios de 2018, pero le pidieron estar callado hasta diciembre de este año, fecha en que se realizaría una encuesta para saber quién estaba mejor posicionado, si él o Salazar, quien también aspira a la gubernatura.



De acuerdo con testigos de la reunión, la oferta del senador fue considerada como una “tomada de pelo” por Blanco Bravo y sus colaboradores porque consideraron que llegada la fecha los dirigentes de Morena podrían argumentar una elección directa y entonces corrían el riesgo de ser marginados de las candidaturas.