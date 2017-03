INE avala la nueva distritación del País

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el escenario final de la nueva distribución federal en los 300 distritos del País, que será sometida al Consejo General el próximo miércoles.



Así, el INE tendrá la nueva geografía electoral con el que se organizarán las elecciones federales para 2018 y 2021: “El proceso 2018 avanza por buen camino y con pasos firmes con el acompañamiento de todos los actores”, expresó en la sesión de la junta el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.



La nueva distritación se ha trabajado durante los últimos tres años y en 22 entidades cuenta con el consenso de todos los partidos políticos, explicó el director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE), René Miranda Jaimes.



“Estamos frente a un tema relevante porque la distritación vigente es de 2005 y hace 11 años no teníamos una actualizada”, destacó Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.



Córdova Vianello señaló que la nueva geografía electoral traerá consecuencias operativas importantes, como mejoras logísticas, es decir, en los tiempos de traslado de paquetería electoral, reclutamiento de ciudadanos como funcionarios de casilla, así como capacitación y supervisión.



Pero “la distritación no sólo genera condiciones técnicas y operativas más favorables para el trabajo logístico del instituto, sino una dimensión administrativa” que consiste, indicó, en que la cabecera de 39 juntas locales tendrá que cambiar de ubicación.



“Eso trae desafíos que implican la erogación de recursos… las próximas semanas se tendrá no sólo que cancelar arrendamientos de 39 juntas locales, sino contratar nuevas sedes distritales y, eventualmente, erogación de recursos”, indicó Córdova, quien reclamó “refractariedad” a entender que para eso también habrá gastos.



Hay, dijo, un efecto para el Servicio Profesional Electoral Nacional, porque implicará movimiento de personal del INE de cara a 2018.



Sobre la distritación local, recordó que está pendiente la de la Ciudad de México —como lo establece la nueva Constitución promulgada en febrero— y, además, el INE está pendiente por si prosperan reformas en Sinaloa y San Luis Potosí, que podrían ordenar cambios en el número de distritos.



Miranda Jaimes expuso que en la distritación de Oaxaca se consiguió respaldo de la comunidad mixe a la nueva geografía electoral.



“Justamente esto da cuenta de la sensibilidad y compromiso para atender el mandato constitucional que busca preservar la identidad y cultura de los pueblos indígenas”, añadió Roberto Heycher Cardiel, director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica.



Dado que por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) el INE está obligado a consultar a las comunidades indígenas cuando les afecten decisiones del organismo, la junta deberá acercarse a las etnias de Puebla para dialogar sobre la distritación local y para ello aprobó un plan de trabajo.



Respecto a los trabajos de distritación realizados en 2016 —sobre los que se presentará un informe este miércoles— se informó que el Tepjf recibió 11 impugnaciones contra decisiones del INE y confirmó ocho trazos de distritos electorales locales de las 32 entidades.