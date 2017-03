Duplica Hacienda auditorías

CIUDAD DE MÉXICO()

El fisco mexicano inició el año muy activo en materia de auditorías y revisiones de los contribuyentes.



De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tan solo en enero de este año concluyó 11 mil 376 auditorías a empresas y personas físicas del País con las que tenía algún desacuerdo fiscal o deseaba revisar alguna parte de su operación.



Esta cifra es más del doble de las revisiones que el fisco realizó a los contribuyentes en el mismo mes de 2016.



En enero del año pasado, el SAT concluyó apenas 4 mil 334 auditorías a los contribuyentes, mientras que un año atrás la cifra ascendió a 5 mil 303.



Hasta este año, enero de 2013 se mantenía como el arranque más fuerte en materia de auditorías del que hubiera registro, con 6 mil 541 realizadas, ya que en 2014 sumaron 3 mil 960.



El total de las auditorías realizadas y contabilizadas por el SAT incluye las visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, dictámenes, auditorías masivas y otro tipo de verificaciones diversas.



En el primer mes de 2017, las verificaciones diversas fueron las más numerosas, con 8 mil 933, seguidas de las visitas domiciliarias, de las cuales se registraron mil 8.



Hasta el momento, el fisco no tiene contabilizada la recaudación derivada de esas auditorías récord en 2017, ya que se trata de un dato que publica de forma trimestral.



Especialistas señalaron que el amplio número de auditorías y revisiones realizadas por el fisco en el primer mes del año responde a una necesidad de vigilancia de los contribuyentes, pero también de recaudación.



"Las autoridades requieren de recursos en un año de bajo crecimiento, eso por sí solo significa menos ingresos por vía de algunos impuestos, pero las necesidades de gasto se mantienen", mencionó Martín Fierro, socio de RSM.



Para este año, el Congreso de la Unión le puso como meta recaudatoria al SAT 2.8 billones de pesos, 100 mil millones de pesos más a los obtenidos en 2016.



"Al no haber impuestos nuevos, el fisco está echando mano de todas las herramientas que tienen a la mano para fiscalizar a los contribuyentes", aseguró Manuel Toledo, socio de Andersen Tax & Legal.



Sí hay repunte de auditorías: Canacintra



En Sonora sí se ha reportado por parte de empresarios un aumento en las auditorías y revisiones de por parte de la Secretaría de Hacienda federal, declaró el presidente de la Canacintra en Hermosillo, Armando Barajas Torres.



Pero este incremento en la actividad de las autoridades hacendarias, afirmó, es positivo porque genera dinero para dar más servicios a la sociedad, y los dueños de negocios que están en la formalidad y cumplen con sus pagos de impuestos no tienen de qué preocuparse.



"La realidad es que sí hay un aumento en las auditorías", expuso, "pero es producto de las herramientas que ellos están usando para detectar fraudes, para nosotros la molestia sería que hubiera impuestos adicionales".