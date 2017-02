Rechaza INE bajar propaganda de Margarita Zavala

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) descartó el retiro de videos y propaganda en redes de la ex primera dama, Margarita Zavala, acusada por el Partido Encuentro Social (PES) de actos anticipados de precampaña y sobrexposición de su imagen.



En sesión de la Comisión, con el voto de las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela, se determinó que la petición de medidas cautelares era improcedente, por lo que no debía retirarse ninguno de los contenidos de la plataforma “Yo con México” vinculada a la asociación “Dignificación de la Política A.C.”, a la que pertenece Zavala.



Aunque en general estuvo de acuerdo, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña propuso declarar procedente el retiro de 2 videos que se difunden en esa plataforma, uno de ellos por la difusión de un video donde se aprecian banderas del PAN, y otro donde se ve la leyenda "vamos por el 2018".



Ruiz Saldaña explicó que el problema no es que Zavala busque ser aspirante presidencial o que participe en una Asociación Civil, sino que ambos elementos se mezclen, lo que ocurre en esos dos videos.



Pero no se ordenó el retiro de ninguno de los videos que se despliegan en la plataforma.



En otro asunto resuelto esta tarde por la Comisión de Quejas, el PRD fue sancionado con una multa por 8 mil 917 pesos por proporcionar, de forma extemporánea, información relativa a los recursos que se destinan a sus órganos de dirección, misma que le fue requerida por una solicitante en junio de 2016.



Este procedimiento ordinario sancionador fue derivado de la vista que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio al INE porque el partido no respetó los plazos de ley al atender una solicitud de información, lo que constituye una infracción.



También con 2 votos contra uno se avaló la sanción, pero el consejero Ruiz Saldaña planteó que las multas en materia de incumplimientos en materia de transparencia no deben ser cubiertas con recursos públicos, por lo que debió regresarse el proyecto para investigar la responsabilidad del funcionario partidista que debió cumplir la ley.



Propuso también que el partido fuera sancionado, pero por incumplir con el deber de vigilar que sus funcionarios acataran los plazos de ley.



Este caso aun será sometido a la votación y resolución del Consejo General del INE.