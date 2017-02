"En el espacio no hay fronteras", dice mexicano que viajará a Marte

CIUDAD DE MÉXICO(APS)

Yair Israel Piña López es el investigador mexicano más joven en participar en una misión que tendrá por objetivo simular las condiciones del espacio, específicamente Marte, planeta rojo al cual se espera que el hombre llegue en 2030.



Orgulloso de ser universitario y mexicano, Yair intentará llevar el nombre de su País y de su escuela, la UNAM, más allá de los confines de la Tierra.



Dijo que, con la misión análoga a Marte en la que participará, se demuestra que "en el espacio no hay fronteras", y pidió "unidad a todos los mexicanos", con referencia a la situación por la cual está pasando el País con respecto a su relación con el Gobierno de Estados Unidos.



Explicó que estudia el espacio puesto que, como lo fue el océano en el siglo XIX, la investigación del universo es lo que dará los mayores avances científicos a la humanidad.



Pidió a los alumnos más jóvenes que no les tengan miedo a las ciencias "duras", como las matemáticas y la física que son su especialidad, y que si piensan que no pueden o son muy difíciles, las exploren y las practiquen.



"Como todo, cuando te da miedo algo hay que meterle las manos para entender cómo se está dando ese problema y solucionarlo", señaló.



En menos de dos meses, Yair viajará al desierto de Utah, en Estados Unidos, dónde pasará por condiciones extremas como alimento limitado y climas extremos, con el objetivo de representar las circunstancias a las cuales se enfrentarán los astronautas cuando viajen a Marte, y poder ayudarlos a que se preparen.