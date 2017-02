No hubo exceso de fuerza en operativo de Tepic: Semar

TAMPICO, Tamaulipas(SUN)

En el operativo en Tepic, Nayarit, donde murió Juan Francisco Patrón, “El H2”, no hubo exceso de fuerza por parte de la Secretaría de Marina (Semar), aseguró su titular, Vidal Francisco Soberón Sanz.El secretario detalló que, según el reporte de inteligencia de la dependencia, en ningún momento hubo exceso de fuerza en el operativo donde se enfrentaron marinos y presuntos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.Aseguró que en caso de que en el operativo, realizado en conjunto con el gobierno del estado, hubiera existido un exceso de la fuerza sería el primero en reconocer si se cometió algún error. En este sentido, aseguró que es necesario ver todos los hechos y no sólo el video de siete segundos donde se observa a un marino disparar. “Soy el primero en levantar la voz y en reconocer si cometimos un error (…) obviamente el que ve el video de unos cuantos segundos, dice ‘hubo exceso de fuerza’. Habría que ver toda la película. Desde que llega nuestra gente, cómo es agredida a balazos, cómo se invita a esta gente a que se rinda y posteriormente cómo va progresando la operación. Yo estoy seguro que si ustedes tienen todo el panorama les va a quedar clarísimo que no hay exceso de la fuerza”, dijo.Soberón Sanz explicó que durante el operativo se les informó a los presuntos delincuentes, con un megáfono desde el helicóptero ruso MI17, que ellos eran marinos y se les exhortó a rendirse; sin embargo, dijo, el grupo de la Marina fue agredido.“Nosotros siempre, siempre, lo que hacemos es con megáfonos decir: ‘es la Marina, ríndanse’. Esta gente sube a la azotea, varios de los sicarios, con armas de alto poder, empiezan a agredir. La Marina no hizo la agresión, los que comienzan a agredir a Marina son ellos”, dijo.“Lo que hizo el helicóptero exclusivamente fue demostrarles que si había con qué; quitarles obviamente ese lugar de preferencia que tenían ellos. No hay ninguno de ellos que haya sido muerto o herido por el helicóptero. Simplemente el artillero fue extremadamente preciso en lo que estaba haciendo. Su orden no era ‘barrer’ a esa gente, su orden obviamente era hacer que abandonaran esa plaza a esa altura porque nos estaba cociendo a balazos. El resto de la gente que muere en el enfrentamiento muerte al tú por tú con nuestra gente, con los mismos calibres”, comentó.El titular de Marina consideró que en este tipo de operativos es necesario “mostrarle al de enfrente que hay con qué” y aseguró que la dependencia aprende de operación que realiza.Rechazó que en el operativo del 9 de febrero hayan fallecido o hayan estado involucrados menores de edad. “Con toda la información que tengo de mis unidades de inteligencia, quiero decir que no había ningún menor de edad en este enfrentamiento” afirmó.En la conferencia de prensa donde se informó que el próximo 17 de junio las 103 capitanías de puerto de todo el país pasarán a control de la Semar, el almirante dijo que en la nueva Ley de Seguridad Interior ni ellos ni la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) buscan que se otorguen las funciones de policía, sino que se aclaré quiénes son los responsables de la seguridad en el País.“En la nueva ley de Seguridad Interior que tanto se ha manejado nosotros no estamos buscando, ni Semar, ni Sedena , que nos den un reglamento para que nosotros podamos hacer la función de policías. No, lo que estamos pidiendo nosotros en esta ley de seguridad nacional es que se diga con claridad quiénes son los responsables de la Seguridad interior, nada más”, dijo.