INE pide no ir a reforma electoral en antesala de 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, pidió no introducir un elemento de incertidumbre e inestabilidad a las elecciones federales, locales y presidenciales de 2018 con una reforma electoral a tan poco tiempo de que inicien esos procesos.



“Mover las reglas de juego a tan poco tiempo del proceso electoral más grande de nuestra historia y sobre todo sin posibilidad de ponerlas a prueba en otra elección que no sea en la macro elección de julio de 2018 tiene una dosis de incertidumbre y de inestabilidad de la que tenemos que vacunarnos”, indicó.



En el IV Seminario Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles: Tendencias actuales de la democracia en México, Córdova Vianello recordó que en todo caso tendría que ser un escenario prácticamente de unanimidad en los cambios, como lo fue en la reforma electoral de 1994, que sí se aplicó en las elecciones presidenciales de ese año.



Pero en esa ocasión, además de consenso en las nuevas reglas, había una emergencia nacional por el surgimiento del EZLN y el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.



En esta ocasión, “si las dos cosas convergen: la urgente necesidad de cambios en las reglas del juego, pero sobre todo la convergencia unánime de todos los actores políticos en los cambios de esas reglas, podríamos estar en un escenario en el que las modificaciones pudieran llegar a ser pertinentes”.



En el Seminario, la magistrada presidenta del Tribunal, Janine Otálora Malassis, planteó ante un eventual cambio de reglas (como la que propone eliminar a 100 legisladores plurinominales), que se preserve la pluralidad.



Planteó se amplíen las esferas que hacen posible el pluralismo, sin el cual una democracia "sólo lo es en un sentido nominal".



Recordó que el mismo Reyes Heroles planteó: “La auténtica unidad democrática se sustenta, vive, por así decirlo, de la pluralidad de ideas, de intereses y propósitos ensamblada, autolimitada y armonizada por la democracia y el respeto al orden jurídico”.



Con esta frase el pensador expresaba que la sociedad no sólo es mayoría, sino que también las minorías forman parte del sistema democrático constitucional, dijo.



“Precisamente por eso meditemos hoy cualquier llamado de volver a tiempo superados ante el falso discurso de que el pluralismo retrasa las decisiones y limita los consensos de las fuerzas políticas”, advirtió.