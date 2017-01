Yunes y AMLO escalan acusaciones en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes, y el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, intercambiaron señalamientos en redes sociales donde se acusan mutuamente de corrupción.Primero, el gobernador de Veracruz rechazó las acusaciones en su contra del líder de Morena en una publicación en su cuenta de Facebook, y emplazó al tabasqueño presentar las pruebas que sustenten sus señalamientos en el sentido de que recibió 7 mil 500 millones de pesos del Gobierno federal.Afirmó que mientras él se ha dedicado a combatir la corrupción de sus antecesores del PRI, López Obrador negociaba con ellos apoyos para sus candidatos.Yunes Linares afirmó que desde hace años el líder de Morena lo ha agredido con acusaciones absurdas. “Nunca he respondido. Pero hoy soy Gobernador de los veracruzanos y por respeto a ellos doy una respuesta a la última de sus afirmaciones falsas”.En este sentido, el actual gobernador veracruzano señaló que durante muchos años, mientras combatía a Javier Duarte y a Fidel Herrera, López Obrador negociaba con ellos. “Yo logré sacar a Duarte de gobierno y antes de tomar posesión recuperé más de mil doscientos millones de pesos que estaban en la bolsa de sus cómplices”.Mientras eso sucedía, agregó, líderes de Morena del Sur de Veracruz recibían del gobierno de Duarte 2.5 millones de pesos cada mes con la amenaza de cerrar las válvulas de la presa Yurivia y dejar sin agua a Coatzacoalcos.“López Obrador lo sabía y lo consentía. Yo documenté y presenté múltiples denuncias contra Javier Duarte, mismas que fueron la base de las órdenes de aprehensión que hoy existen en su contra. Mientras tanto López Obrador a través de sus líderes negociaba con Duarte apoyo para sus candidatos, tal y como consta en las declaraciones de Gabriel Deantes, operador político y cómplice de Duarte que era el conducto para entregarles el dinero”.Indicó que López Obrador trata de engañar al pueblo veracruzano con mentiras, que de repente parecieran alucinaciones. “Me acusa de recibir 7 mil 500 millones de pesos del gobierno federal a cambio de ‘complicidades’ etc. etc. Es muy sencillo. Si tiene alguna prueba que la presente en público y ante las autoridades, es su obligación hacerlo”, emplazó.Minutos después, Andrés Manuel López Obrador acusó al mandatario panista de ser “farsante y corrupto”.En Twitter, el tabasqueño escribió: “Si no es cierto que Yunes transó con EPN, que aclare por qué desistió de hacer la revelación que «cimbraría» a México. Farsante y corrupto”.