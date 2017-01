PRD pide a Peña echar abajo "gasolinazo" y aumentar salario mínim

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió al Presidente de la República que eche abajo el “gasolinazo” y decrete un aumento salarial de emergencia debido a que habrá más retos para el país en un futuro.A través del vicecoordinador del sol azteca en San Lázaro, Jesús Zambrano , pidió al titular del Ejecutivo no seguir jugando con el descontento social y acabe con los incrementos en los precios de los combustibles.Zambrano Grijalva resaltó que el incremento salarial tendría que superar –incluso- los 90 pesos que proponía la Confederación Patronal de la República Mexicana dado que las condiciones del país se sitúan en un contexto distinto al que se tenía cuando se hicieron las proyecciones iniciales.Explicó que el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida ha reconocido públicamente lo que el PRD ya había advertido: Que el “gasolinazo” prácticamente anuló el nuevo incremento sin que siquiera hayamos llegado a la primera quincena de su puesta en marcha.Describió que según Navarrete, el alza en la gasolina “golpeará” en alrededor de 3% -en términos reales- el poder adquisitivo del salario de los trabajadores lo cual es prácticamente el mismo porcentaje que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Conasami, avaló para todo este año y que fue el 3.9 por ciento.Aunque a decir del funcionario, la discusión de un nuevo “apoyo” sería después del primer trimestre del año lo cual –afirmó Zambrano Grijalva- no puede ser aceptable.“Si ya los empresarios están de acuerdo y el Secretario del Trabajo ha reconocido finalmente lo que hemos venido planteando desde el año pasado ¿qué esperamos entonces? El Gobierno Federal debe echar abajo el "gasolinazo" y conjuntamente, decretar un aumento salarial de emergencia para hacer frente a la alza de productos básicos como la tortilla, el pan y el huevo que ya comenzaron a sufrir ajustes sin que la autoridad pueda tomar control”, destacó.“Peña Nieto no puede mantenerse en esa actitud insensible y necia. Tiene que aprender a escuchar la demanda social. Le advertimos desde el año pasado que los 80 pesos aprobados en la Conasami serían insuficientes, que quedarían pulverizados ante la escalada de precios que comenzó a darse desde antes incluso, de que el precio de la gasolina aumentara. El país no está para que se atice más al descontento de la población”, enfatizó.El legislador federal también fustigó el hecho de que, desde el Legislativo, el Comité Técnico encargado de analizar las propuestas para incrementar el Salario Mínimo en un monto real, siga sin reunirse y los pretextos son una constante: En octubre, la Comisión revisora que encabeza el PRI, argumentó que esperaban “la aprobación del presupuesto”. Ya se aprobó ¿ahora qué van a pretextar? No es bueno que sigan aplazando más los trabajos ni que “jueguen con fuego porque se pueden quemar. El horno no está para bollos y el pueblo mexicano se los va a cobrar”, sentenció.Aclaró finalmente que el Comité Técnico tiene el tiempo encima porque, además de que debe definir el monto de la Unidad de Medida que sustituye al minisalario en el pago de obligaciones, tiene al 27 de este mes para modificar cerca de 140 ordenamientos legales relacionados con el Salario Mínimo.