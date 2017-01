Ana Guevara, acusada de golpear primero a su agresor

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Lourdes Valencia, quien es esposa de Fabián España Moya, agresor de Ana Gabriela Guevara, acusó a la ex velocista de ser la primera en agredir a su familia e insultarla antes de que su cónyuge respondiera con golpes.



De acuerdo a información del Portal Récord, la señora relató el momento en el que la senadora bajó de su vehículo para golpear la camioneta y posteriormente a su esposo, quien ante la situación, “tuvo que defenderse”, enfatizó su esposa. Los golpes provocaron que Ana Gabriela terminara en el hospital.



"Ella (Ana Gabriela) venía entremetiéndose en los carriles y nos pega con su moto en la parte de adelante de lado derecho, nosotros al ver que no le había sucedido nada, porque ella desciende de su motocicleta, nunca cayó y seguimos avanzando.



"El agresor (Guevara), para nosotros siempre fue un agresor, pensamos que era hombre por su vestimenta, nos alcanza, golpea con su casco la camioneta del lado donde venía mi hija, que es la que se espanta muchísimo. Mi esposo se trata de orillar y se vuelve a escuchar un golpe... Se baja mi esposo y le dice que qué le pasa y ella lo empieza a insultar, que eramos unos jod...", explicó Lourdes Valencia.



La esposa de España Moya añadió que la reacción de su marido fue para defenderse, al igual que la del novio de su hija, quien intentó detenerlos, pero expone que la ex atleta tenía mucha fuerza.



"Ella se coloca el casco y se le deja ir a mi esposo a los golpes y él se empieza a defender, caen al suelo los dos y el novio de mi hija baja de la camioneta y trata de separarlos... ella era más fuerte que mi esposo", agregó.